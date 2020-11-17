聯準會副主席暗示購債可能有變化？分析師：12月會採取行動

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周一 (16 日) 暗示，為了讓美國經濟持續復甦，聯準會的資產購買計劃可能會發生變化，華爾街分析師也預估隨著疫情持續增溫，聯準會最快將於 12 月的利率會議對購債計畫進行調整。

金融時報報導，克拉里達周一於布魯金斯學會（Brookings Institution）哈金斯中心（Hutchins Center）財政及貨幣政策發表談話時說：「聯準會致力於利用『所有』可用的工具，不僅是基準利率、前瞻指引，還包括大規模資產購買，以實現我們就業與通膨的目標。」

克拉里達表示，在疫情大爆發初期，聯準會購債的數量急劇增加，已經為經濟復甦提供「實質性支持」，11 月的利率會議上也討論這項「關鍵」措施。

他表示，聯準會將持續監視事態發展，並評估如何運用購債，為聯準會實現充分就業、通膨穩定的雙重目標提供良好的支持。

摩根大通（JPMorgan）首席美國經濟學家 Michael Feroli 週一表示，由於近期新確診案例激增，聯準會最快可能會在 12 月的會議上調整資產購買計畫。他認為儘管疫苗報捷讓市場更關注中期的前景，然而，聯準會近期言論暗示官員對疫苗普及前疫情升溫的狀況逐漸感到擔憂