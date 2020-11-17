〈能源盤後〉Moderna疫苗利多消息提振 WTI原油漲逾3%

週一 (16 日) 交易，因應 Moderna 疫苗的利多消息，原油期貨價格上漲，WTI 原油漲逾 3%。與此同時，溫和的天氣預報與美國供應量接近歷史高點，令週一天然氣期貨價格重挫 10%。

Moderna (MRNA-US) 週一宣布，其候選疫苗目前在最後階段研究上證實，降低新冠病毒感染率的有效性達 94.5%。上週輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 甫宣布實驗中的新冠候選疫苗在第三階段試驗上發現有效性達 90% 以上。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 表示，「授權、製造和大眾接種還需要一段時間，所以石油需求短期內不會受益，但中長期鐵定受益，因此這對交易者來說仍是能推動價格的利多消息。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.21 美元或近 3%，收每桶 41.34 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.04 美元或近 2.4%，收每桶 43.82 美元。

Dickson 表示，「第二個疫苗消息正面帶動油價，這很能理解，但這短期內不會實際影響石油需求，疫苗消息是長期的正面消息，所以不會降低短期內風險，即美國和其他主要石油消費國近期內可能將重返某種形式的封鎖。」

在 Moderna 宣布之前，原油價格便因亞洲的樂觀數據而上漲，包括 10 月份中國工廠產量年增 6.9%；零售銷售年增 4.3%，較前一個月上升 1 個百分點；今年頭 10 個月對工廠和其他固定資產的投資增加 1.8%，較頭 9 個月增加了 1 個百分點。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 報告提到，在判斷經濟復甦時，「尤其是透過石油市場的狀況來判斷，以飛機、火車、汽車等遷移這角度，若有多個具高有效性疫苗，當然更有可能讓遷移活動量返回疫情前的水準。」

交易者也在等待 JMMC 週二會議的結果，該委員會專司追蹤 OPEC + 對減產協議的遵循度。

ING 大宗商品策略部門主管 Warren Patterson 表示，「JMMC 可能會做出建議，但我們必須等到 OPEC + 在 11 月 30 日至 12 月 1 日的全面會議，才能夠獲得完整的決議。」

「我們仍認為，OPEC + 必須將現行 770 萬桶 / 日的減產配額至少再延長 3 個月，才能確保明年第一季的庫存下降。」

另外，《路透》報導，聯合技術會議 (JTC) 週一檢視了全球石油市場狀況，認為 10 月份 OPEC + 對減產協議的遵循度為 96% (計入為彌補過去超額生產量而增加減產量)。

《路透》報導提到，該會議結束時，多數國家支持將現行減產規模延長實施 3 個月。

其他能源商品交易

12 月交割的天然氣期貨價格重挫 10%，收每百萬 Btu 2.697 美元，根據道瓊市場數據，這是自 9 月以來最大單日跌幅。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 1.1468 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 2.1%，收每加侖 1.2289 美元。

Schneider Electric. 大宗商品分析師 Christin Redmond 指出，「溫和的天氣預報、強勁的產量，以及美國上週庫存意外增加，這些合併起來讓天然氣價格大幅下降。」

根據 EIA 數據，美國天然氣庫存以 3.920 兆立方英呎結束注入季 (4 月 1 日到 10 月 31 日這段時​​期，趕在冬季需求上升前，天然氣會先增加供應量)。EIA 表示，該數據接近歷史高點，即 2016 年 11 月中旬時觸及的 4.047 兆立方英呎。