Airbnb正式提出IPO申請！「短程度假潮」成由虧轉盈關鍵

謠傳 IPO 已久的 Airbnb 終於在週一 (16 日) 提出申請，有望成為今年最大的 IPO 案，儘管今年受到疫情衝擊使 Airbnb IPO 一再延宕，但受到「短程度假潮」的推動下，Airbnb 已在第三季轉虧為盈，繳出單季獲利新高的好成績。

根據 IPO 申請文件，Airbnb 計劃於那斯達克上市，代號為「ABNB」，目前發行規模暫定為 10 億美元，Airbnb 有望成為自臉書 2012 年上市以來，那斯達克最大的 IPO 案。據彭博社 (Bloomberg) 引述熟悉該公司 IPO 計畫的人士表示，Airbnb 尋求籌集最多 30 億美元。

Airbnb 於申請書中證實新冠肺炎對觀光、旅遊業的嚴重破壞，該公司表示，截至 2020 年 9 月底，總訂房價值降至 180 億美元，較去年同期暴減近 4 成，且過去 9 個月 Airbnb 的淨虧損為 6.97 億美元，營收為 25 億美元，去年同期淨虧損則為 3.23 億美元，營收 37 億美元。

Airbnb 表示，新冠肺炎爆發後 Airbnb 的訂房量在 4 月份觸底，較去年下降 72%，除了以 180 億美元的資產價值融資 20 億美元外，還裁員近 1900 人，全職員工人數減少約 25%。

不過，Airbnb 表示，受惠於夏日疫情趨緩，消費者開始渴望旅行，掀起「短程度假潮」，各國國內旅行迅速反彈，使第三季 Airbnb 迎來大幅反彈，淨利為 2.19 億美元，營收為 13.4 億美元，調整後 EBITDA 為 5.01 億美元，創下獲利紀錄，扭轉第 2 季虧損約 4 億美元窘境。

相較於其他同業，Airbnb 的復甦腳步比競爭對手好得多，例如 Booking Holdings (BKNG-US) 第三季的收入較去年同期下滑 48%，Expedia (EXPE-US) 則下挫 58%，而 Airbnb 僅下滑 19%。

另一方面，Airbnb 預計將有三種股票種類，其中 A 類股票持有人將獲得每股一票的 IPO 投票權，而包括創始人和早期投資者的 B 類股票持有者 將獲得每股 20 票，以及無法投票的 H 類股。

目前 Airbnb 的大型投資人包括風險投資公司紅杉資本 (Sequoia)，其擁有 16.4% 的 IPO 投票權、佔 5.4% 的 Founders Fund，以及佔 2.3% 的 DST Global 等。另外，與在 2019 年 Uber(UBER-US) IPO 時針對司機推出定向股票計畫類似，Airbnb 也正在為其房東保留一部分股票，但這僅適用於 2019 年和 2020 年曾接待過消費者的美國當地房東。