盤前財經大事搶先讀2020年11月17日

今日操盤前瞻

美國 10 月零售銷售

新加坡 10 月非石油出口

法說會：玉山金、有敦吉、漢唐、統新

除權息：福貞 - KY、富邦台 50、國泰永續高股息

特斯拉確定年底前納入標普 500 指數！盤後飆漲 13%

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 週一 (16 日) 宣布，特斯拉 (TSLA-US) 將於 12 月 21 日開盤前納入標普 500 指數，根據周一收盤價來看，特斯拉加入後將成為標普 500 指數中市值前 10 大企業之一，特斯拉盤後股價應聲大漲近 13%。閱讀全文...

任期最後幾週有大事！川普擬擴大制裁中國

週一 (16 日) 多家外媒報導，川普政府可能在未來幾週內對中國祭出一系列的制裁與行動，有意迫使拜登在 1 月 20 日上任後持續採取強硬的態度。閱讀全文...

聯發科將斥 24 億元 併購 Intel 旗下電源管理晶片產品資產

聯發科 (2454-TW) 昨 (16) 日晚間公告，將透過子公司立錡取得 Intel 旗下 Enpirion 電源管理晶片產品線相關資產，預計總交易金額約 8500 萬美元，折合新台幣約 24.24 億元。閱讀全文...

中鋼 10 月獲利倍增寫 16 個月新高 全年轉盈趨勢明朗

中鋼 (2002-TW) 昨 (16) 日公告 10 月自結稅前盈餘，稅前盈餘 13.53 億元，月增 205%、年增 171%，寫下去年 6 月以後，16 個月的高點，每股稅前盈餘約 0.09 元，在第四季逐月走揚的態勢下，全年可望轉盈。閱讀全文...

國泰金看好明年金牛年台股 國壽備妥現金伺機進場

國泰金 (2882-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理李長庚表示，台股這波表現十分扎實，展望明 (2021) 年台股，台商回流、美商也增加對台灣投資趨勢不變，相信明年金牛年台股會很好；國壽保留較高現金部位，伺機隨時進場。閱讀全文...