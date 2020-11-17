【袁志峰專欄】基本面改善 舊經濟股行情持續

11 月 17 日推介 - 中遠海發 (2866)，上日收市 $1.13

1) 股市前景

中國 10 月份經濟數據理想，顯示經濟穩步復甦。亞太 15 國簽訂區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 對區內貿易有積極影響，加上全球疫苗研發有進展，預期舊經濟股估值修復行情應可持續，尤其是與貿易相關度較高的航運及港口股。

今天推介是中遠海發 (2866)，集團主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，今年首 9 個月，公司收入及盈利分別同比增長 25% 及 30%，每股盈利 0.123 人民幣或 0.14 港元。現價對應市盈率 6.5 倍，市賬率 0.45 倍，股息率 4.5%，估值便宜。假若中美貿易摩擦緩和，盈利前景應可改善。維持買入建議，目標價 1.25 元，止損價 1.05 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 205 點，早段最多升 238 點，其後回軟窄幅震盪，收報 26381 點，升 224 點或 0.9%。成交額按日減 4% 至 1453 億元。港股通南向資金淨買入 22 億元，11 月以來累積淨買入增至 413 億元。

藍籌股 32 升 16 跌 2 持平。藥明生物 (2269) 及滙豐 (5) 分別漲逾 5% 及 4%，是升幅最大藍籌。其次是申洲國際 (2313)、小米(1810)、銀河娛樂(27) 和金沙中國 (1928) 皆漲逾 3%。染藍股安踏體育 (2020) 及百威亞太 (1876) 皆升 6%。中國海外發展 (688)、中移動(941) 及瑞聲科技 (2018) 是表現最差藍籌，分別跌逾 5%、3% 及 2%。

恒生科技指數升 1.7%，成份股 22 升 8 跌。大型科技股漲跌不一。京東 (9618)、美團(3690) 及小米 (1810) 升 4%-6%，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 皆跌 1%。新東方在線 (1797) 漲 11%，是升幅最大成份股。軟件股包括金蝶國際 (268)、金山軟件(3888) 及微盟 (2013) 分別升逾 6%、4% 及 3%。瑞聲科技 (2018) 及中興通訊 (763) 皆跌逾 2%，是跌幅最大成份股。

板塊方面，金屬、軟件、濠賭、體育用品、內險、航運、航空、煤炭及石油股跑赢大市。紫金礦業 (2889)、江西銅業(358)、鞍鋼(347)、中國東方(581) 及洛陽鉬業 (3993) 升 8%-10%。中國鋁業 (2600) 及中國宏橋 (1378) 升逾 6%。中國太保 (2601) 及中國太平 (966) 升 3%-4%。4 大濠賭股平均升 3%。內房、教育及電訊股下跌。汽車股表現分化。

周一上証指數高開 0.5%，早段略為回吐後持續做好，並以全日最高位收市，收報 3346.97 點，升 1.1%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 0.7%。滬深兩市總成交增至約 8000 億元 (人民幣，下同)，較上周五多約 700 億元。滬深股通北向資金淨買入 26 億元，11 月以來累積淨買入增至 332 億元。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數上升，道指及標指同創收市新高。道指收報 29950 點，升 470 點或 1.6%。標指升 1.2%，納指升 0.8%。美匯指數跌 0.2%，收報 92.6。現貨金價持平，收報 1888 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元流動性充裕，大部分期限的拆息昨日持續下跌，與樓按相關的 1 個月拆息連跌 8 天，昨跌近 0.95 基點，至 0.10714 厘，創 10 年半低位。市傳中銀香港 (2388) 率先出手搶客，近日大額如 1000 萬元以上按揭客戶，按揭利率由 H 加 1.35 厘，減至 H 加 1.3 厘，但需要明年首季才提取，該些大額客亦可獲高達 1% 現金回贈。(信報)

國家統計局公布，10 月份，全國規模以上工業增加值按年增長 6.9%，增速與 9 月份持平。10 月份，社會消費品零售總額 3.86 萬億元人民幣，按年增長 4.3%，比 9 月份加快 1 個百分點。首 10 月，全國固定資產投資按年增長 1.8%，比首 9 月加快 1 個百分點。(信報)

國家統計局公布，首 10 月商品房銷售額 13.17 萬億元人民幣，按年增長 5.8%。首 10 月全國房地產開發投資 11.66 萬億元人民幣，按年增長 6.3%，增速比首 9 月提高 0.7 個百分點。(信報)

5) 個股訊息

京東 (9618) 公布，今年首 9 個月非通用會計準則純利 144.4 億元(人民幣，下同)，按年升 45%。期內，總收入 5214.7 億元，按年升 28%。單計第三季，非通用會計準則純利 55.6 億元，按年升 80%，總收入 1742.1 億元，按年升 29%。(信報)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/