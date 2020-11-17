【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

蘋果 iPhone 12 新機銷售亮眼，護國神山領軍蘋概股衝高，新冠疫情歐美加速惡化，推升居家辦公、宅經濟個股走強，配合汽車、觀光、玻璃等類股大漲，令 16 日台股跳空開高走高，日線連二紅，再創歷史新高，終場加權指數收在 13551.83 點，漲 278.5 點或 2.1%，成交額 2371.35 億元。OTC 指數收在 168.49 點，漲 1.82 點或 1.09%，成交額 709.02 億元。

無視亞太 15 國簽署 RCEP，衝擊我石化、紡織上游、工具機等三大產業。16 日台股在半導體股大漲逾 4% 下，站上 13500 點關卡，技術面步步高升。籌碼方面，三大法人僅投信賣超，其中外資 11 月買超 1197.81 億。由於美大選不確定性大幅降溫、市場預期美中關係將好轉，吸引熱錢投入股市，高通已確定可供貨華為 4G 晶片，相關供應鏈可望重新取得訂單。不過美國仍嚴防中國技術領先，美國電訊標準組織 ATIS 成立「Next G Alliance」，於 16 日舉行首次會議，號稱 6G 領先全球的華為未能加入該聯盟，預期拜登上任後，將持續美國禁用華為 5G 政策，台灣在全球半導體產能領導位置地位將更加穩固，吸引外資大幅加碼台股，預期台股仍有高點可期，選股方面可留意前三季獲利賺贏去年全年族群波段操作。

