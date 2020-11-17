「積」情退去漲幅回吐 台股漲41點收13593點續寫新高

美股四大指數全面大漲，護國神山台積電今 (17) 日早盤再發威，一度衝破 500 元大關，帶動台股大漲逾 200 點，再度創下 13780.12 點歷史新高，但多頭激情退去後，獲利了結賣壓隨之出籠，電子股漲幅收斂，終場指數收在 13593.01 點，上漲 41.18 點或 0.3%，續寫收盤新高，成交值 2346.84 億元。

台積電 ADR 周一飆漲逾 6%，帶動今日現貨勁揚，一度衝上 506 元，市值也突破 13 兆元，不過，隨著賣壓出籠，終場漲幅收斂至 0.3%，收在 485.5 元，仍續寫新高。台積電供應鏈連帶遭到調節，包括帆宣、家登、弘塑、精測、辛耘等均翻黑震盪走跌。

其他權值股互有漲跌，大立光股價回神，一路在盤上表現；鴻海及聯發科均小漲作收；台達電、中鋼、國泰金、和泰車、中租 - KY 及智邦等也都漲逾 1%；不過，面板雙虎雙雙跌逾 1%；股后矽力賣壓沉重，終場重挫近 5%。

繼輝瑞後，美國藥廠 Moderna 新冠疫苗研發再傳捷報，市場燃起解除邊境封鎖的希望，再度提振航空、觀光股士氣，長榮航及華航分別漲近 3%、2%；旅行社雄獅、鳳凰、易飛網、山富等早盤強漲逾 7%，但激情過後漲勢隨即收斂，終場約漲 2-5%。

疫苗傳出好消息，使得防疫概念股的口罩、清潔、檢測等族群今日相對弱勢，包括恆大、康那香、泰博、豪展、花仙子、毛寶等，聯袂壓低整理。

DRAM 和 NAND FLASH 市場第 4 季報價跌幅趨緩，明年上半年有機會止跌回升，記憶體族群獲買盤進駐，南亞科及旺宏股價均大漲逾 4%，華邦電也有近 1% 的漲幅，品牌廠威剛同步漲近 2%。