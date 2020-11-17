〈RCEP簽署〉瑞銀：跨國企業以「中國+1」戰略模式 降低美中摩擦風險

《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)15 日正式成軍，堪稱世界最大自貿圈成形，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，為降低美中貿易摩擦的衝擊，預期跨國企業可望以「中國 + 1」的戰略模式，也就是在中國以外地區增設生產基地。

瑞銀表示，RCEP 成軍為各國深化經濟與金融等領域合作管道，而為降低中美貿易摩擦升級風險，不少跨國企業此前已尋求「中國 + 1」的發展模式，也就是在中國以外增設生產基地。

瑞銀進一步指出，在 RCEP 整合的原產地規則後，企業料更積極利用「中國 + 1」 等戰略；此外，RCEP 是以中國為核心的區域貿易集團，符合中國確保國內供應鏈穩定的利益，同時利於其形成國內國際雙迴圈的新發展格局。

瑞銀指出，RCEP 的 15 個成員國覆蓋全球人口、出口語經濟體量各約 30%，對實現多邊主義及推動自由貿易等具有重大的意義，有助於推升整個亞洲貿易活動，尤其是北亞區域。

事實上，自今年第 3 季以來，東盟已取代歐盟，成為中國最大的交易夥伴，加上中日兩國首度簽訂自貿協定，預期 RCEP 成立後可望降低跨國企業在美中貿易摩擦升級的風險。