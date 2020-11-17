力特債協獲銀行團同意 南科廠處分利益最快Q4入帳

偏光板廠力特 (3051-TW) 今 (17) 日召開重訊，董事長趙寄蓉表示，為兼顧維繫公司正常營運、確保銀行債權、支持產業政策，已獲全體債權金融機構 2 分之 1 以上同意，後續將依協商會議結論執行債權債務，南科廠處分利益 6.5 億元，第 4 季也可望認列，營運逐步好轉。

趙寄蓉表示，4 月 10 日依經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商作業要點，向經濟部申請銀行債權債務協商，6 月 19 日召開全體債權金融機構債權債務協商會議，今日已獲全體債權金融機構 2 分之 1 以上同意。

趙寄蓉進一步指出，日前公告擬出售南科廠給予晶圓代工大廠台積電 (2330-TW)，交易金額 36.5 億元，預估處分利益達 6.5 億元，最快今年第 4 季可望入帳。

力特先前預估，處分南科廠後，力特對 18 家銀行聯貸債務，將從新台幣 62 億元降至 26 億元，債務壓力逐步降低。

力特前董事長賴大王因未與合作廠商簽約，逕向銀行借款 150 億元在南科購建新廠，但後續卻未順利取得訂單，加上經營團隊遭挖角，導致力特南科廠血本無歸，留下龐大債務。

力特 10 月合併營收 2.45 億元，月增 20.13%、年增 3.48%，為近 11 個月新高，累計今年前 10 月合併營收 19.45 億元、年減 6.38%。