大學光布局兩岸門市 目標5年後總店數突破百家

大學光 (3218-TW) 今 (17) 日參與櫃買業績發表會，看好兩岸近視人口提升，加上白內障、屈光手術需求持續增加，預計台灣今年總店數將達 50 家，中國則在未來 5-10 年擴增至 50 家，兩岸眼科中心門市則將突破百家。

大學光表示，台灣近視普及率排名全球第三，據統計，台灣 13 歲人口中，近視普及率突破 7 成，16-18 歲更攀升至 81%；台灣 50 歲以上約有 60% 罹患白內障、60 歲以上有 80%、70 歲更高達 9 成，值得注意的是，60-69 歲罹患白內障的人口數，在過去 5 年已超越 50-59 歲族群，顯示白內障也成為重要議題。

中國方面，大學光指出，目前中國約有 7.1 億人近視，占總人口數的 50%，其中高達 9 成的大學生有近視問題，中國近視人口在過去 8 年，年複合成長率有 6%；另外，中國因對白內障教育尚不成熟，手術量相較其他國家低。

大學光認為，隨著近視人口持續增長，但兩岸屈光雷射手術滲透率仍偏低，其中台灣約有 1200 萬近視人口，每年手術量僅 2 萬次，滲透率只有 0.16%；中國則高達 7 億名近視人口，每年手術量只有 75 萬次，滲透率僅 0.11%。

大學光看好，未來屈光雷射手術、白內障手術量將持續成長，除導入相關手術設備，也積極拓展門市，台灣今年預計將有 50 家門市，中國則聚焦在長三角地區，看準當地 2 億人口，目標 2025-2030 年總店數可達 50 家。