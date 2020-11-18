〈紐約匯市〉寬鬆可能性壟罩 美元弱勢不變 人民幣登逾兩年高點

投資人對第二款疫苗樂觀情緒持續抑制美元，在美國聯準會 (Fed) 和美國國會未來可能實施更多貨幣和財政寬鬆的情況下，美元兌歐元、英鎊、瑞士法郎、日圓悉數貶值。

Moderna(MRNA-US) 實驗性疫苗預防新冠病毒有 94.5% 效力，成為輝瑞 (PFE-US) 之後第二家臨床試驗結果遠優預期的美國藥廠。但美國疫情嚴峻，多處重啟封鎖、好幾州的確診病例、住院和死亡人數令人憂心。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「主要故事仍是 COVID-19 和在美國國內外造成的短期壓力。這將迫使美國國會或聯準會做更多事。不管我們將因拜登上任得到新的刺激方案，還是 Fed 將出手做更多，美元前景都很清楚：將走低許多。」

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數周二 (17 日) 紐約尾盤報 92.426，貶值 0.1%。

Fed 主席鮑爾周二表示，Fed 承諾動用所有工具支撐復甦，直到任務真正完成為止；等到疫情過去、疫苗問世，美國經濟將不再像以前一樣。

Klarity FX 貨幣顧問公司執行董事 Amo Sahota 說，央行正在調整市場對疫情後世界的預期。

美國 10 月零售銷售增加 0.3%，低於預期，但對美元影響不大。

美元兌日圓貶值 0.4％至 104.20 日圓，歐元兌美元升值 0.1％至 1.1862 美元。

歐元兌英鎊貶值 0.3% 至 89.47 便士。媒體報導，英國可能在下周初與英國達成脫歐後貿易協定，英鎊上漲。

經濟數據繼續支撐人民幣，離岸人民幣兌美元匯率登上 2018 年 6 月以來最高價，報 6.5457。

截至週三 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格：