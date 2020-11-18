大砍中國供應商補貼！蘋果2年來資本支出降50億美元 自由現金流拉高10%

過去 2 年中，蘋果 (AAPL-US) 自基礎設施方面的巨額支出中削減了約 50 億美元，使其現金流量提高 10％，並擴大利潤率。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 週二發布的報告指出，蘋果一直在削減為其中國供應商提供的製造設備支出。蘋果過去一直在中國投資設備，從而有效資助第三方營運，換取安全的硬體零件生產能力。

根據 Sacconaghi 計算，蘋果過去 2 年調降的資本支出，使其 non-GAAP 自由現金流增加了 60 億美元。

Sacconaghi 寫道，蘋果資本支出向來約 75% 用於機械、設備和內部使用的軟體。數據中心以及為供應商提供模具和機械是蘋果資本支出的 2 項最大去處。

根據與蘋果的訪談，Sacconaghi 團隊的結論是，蘋果的資本支出在可見的未來內不可能返回以前的歷史水準。

華爾街估計，蘋果 2021 會計年度的資本支出將自今年的 73.1 億美元增加到 108.1 億美元。分析師預測，2022 年會再溫和上升至 109.3 億美元。

蘋果對 Sacconaghi 團隊表示，降低資本支出係與環境、社會和公司治理計畫有關。Sacconaghi 團隊猜測，蘋果之所以降低資本支出，是因為現在對採購各種不同硬體組件更有信心，才不再需要為其供應商提供資金。

Sacconaghi 預期，由於減少資本支出後，提高自由現金流，2020 年利潤率將提高近 0.7 個百分點，2021 年再提高約 0.4 個百分點。然而，減少對其製造合作夥伴的投資也可能導致蘋果使用的某些零件價格上漲。

Sacconaghi 給予蘋果股票評級為「持有」，目標價為 100 美元。在追蹤蘋果的分析師中，25 人建議「買進」、11 人建議「持有」，另有 3 人評為「賣出」，平均目標價為 125.32 美元，隱含漲幅 4.2%。

蘋果週二股價下跌 0.76% 至 119.39 美元。今年迄今漲幅約 62%。