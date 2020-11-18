【日盛投顧】權值股表態，台指結算日攻高

◆盤勢分析

1. 美股因疫情持續增溫回檔，亞股普遍呈現震盪，台股加權指數周三逢台指期結算日，在亞股成為領頭羊，收盤指數再創新高，惟成交量較前一交易日量縮；OTC 指數漲幅比集中市場小。盤面資金聚焦航運、觀光、電子權值股及生技相關族群，終場指數上漲 180.28 點，漲幅 1.33%，收在 13，773.29 點，成交金額為 2，312.27 億元。三大法人合計買超 213.93 億元：外資買超 211.41 億元、投信賣超 1.06 億元、自營商買超 3.58 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：價漲量縮，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 13，500 點附近，上檔壓力為 14，000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 持續在 80 以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數上漲 0.97%，收在 169.98 點。短線支撐為 165 點附近，壓力為 173 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

結構權值股為盤面強勢主流

1. 航運：全球貨櫃輪市場大好，國際航運報價持續飆漲，航運相關公司第三季起整體獲利大幅成長，龍頭股 2603 長榮股價周三再創波段新高，2615 萬海第三季獲利創近 22 季以來新高，周三股價長紅大漲持續創波段新高；航空股部分，因新冠疫苗陸續問世，國際航班可望逐漸恢復，2618 長榮航再創本波新高。

2. 觀光：隨著新冠疫苗陸續問世後，各國內需經濟可望恢復，觀光類股持續受資金青睞，2727 王品第三季已轉虧為盈，周三股價再度攻上漲停，也帶動相關餐飲股 2723 美食 - KY、2732 六角均創下本波新高。

3. 權值股：新台幣持續升值，外資持續買進台股，加上台指期結算，相關權值股如 2330 台積電、2454 聯發科、3008 大立光成為周三最大推升指數的最大功臣。

4. 操作建議：本周台股在外資持續買進權值股推升指數持續走揚，不過美股科技股本周皆未再創新高，因此我們認為短線上在台指期結算後，投資人仍須留意外資後續進出動向。選股佈局上，建議採分散各類股佈局。選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需股等。