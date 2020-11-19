〈紐約匯市〉疫苗樂觀進展打壓 美元連五貶 日圓悄悄收復近期失地

輝瑞 (Pfizer) 周三公布試驗最終結果顯示新冠疫苗保護力為 95%，新冠疫苗樂觀情緒繼續打壓美元人氣，美元周三連續第五個交易日走貶，觸及逾一周低點。市場風險胃納稍稍增強，英鎊、紐元和挪威克朗等走高。

周二全球通報的新冠肺炎死亡人數達到 10,816 人歷史新高，但樂觀的疫苗消息對已經厭倦疫情的市場提供緩解。

BMO Capital Markets 外匯策略全球主管 Greg Anderson 說：「新冠病例增加雖然有利美元、日圓及瑞郎，但疫苗的正面消息大致抵銷了這層影響。」

只要疫苗得以廣泛分發，帶動全球經濟改善，美元作為安全避風港的魅力將減弱。

然而道明證券認為，市場高估了疫苗分發的時機和範圍，美元短期內仍有上漲空間。

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數周三 (18 日) 紐約尾盤貶值 0.1% 至 92.312，稍早一度曾跌至 92.207，為 11 月 9 日以來最低。

美元指數走勢

日圓兌美元升值 0.3％至 103.865 日圓，收復上周一輝瑞宣布初步疫苗進展至今的大部分失地，這段期間日圓重貶約 2%。

歐元兌美元變動不大，報 1.1864 美元。歐盟 1.8 兆歐元 (2.14 兆美元) 的一系列振興經濟計畫在周三遭遇波蘭和匈牙利反對。

美元走軟之際，英鎊兌美元攀升 0.2% 至 1.3279 美元，英鎊兌歐元也上揚。英國太陽報報導，英國談判代表 David Frost 向首相強生表示，有望在下周初與歐盟達成貿易協議，最早「可能是」下周二；歐盟執委會副主席也說，英國和歐盟已來到達成協議的最後時刻。

JFD Group 資深市場分析師 Charalambos Pissouros 說：「在市場恢復風險胃納的前提下，如果傳出更多有關達成協議的樂觀消息，英鎊的表現可能優於美元、日圓和瑞郎這些避險貨幣。」

比特幣周三盤中上漲突破 18000 美元，為三年來首見，至紐約尾盤時段報 17,590 美元左右，下跌 0.4%。比特幣有時被視為資金避風港。

截至週四 (19 日) 台灣時間約 6:00 價格：