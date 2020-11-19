 1

〈紐約匯市〉疫苗樂觀進展打壓 美元連五貶 日圓悄悄收復近期失地

鉅亨網編譯余曉惠
美元連五貶 日圓悄悄收復近期失地 (圖:AFP)
美元連五貶 日圓悄悄收復近期失地 (圖:AFP)
Tag
美元美元指數匯市外匯疫苗疫情美國經濟歐元日圓英鎊脫歐避險風險

輝瑞 (Pfizer) 周三公布試驗最終結果顯示新冠疫苗保護力為 95%，新冠疫苗樂觀情緒繼續打壓美元人氣，美元周三連續第五個交易日走貶，觸及逾一周低點。市場風險胃納稍稍增強，英鎊紐元和挪威克朗等走高。

周二全球通報的新冠肺炎死亡人數達到 10,816 人歷史新高，但樂觀的疫苗消息對已經厭倦疫情的市場提供緩解。

BMO Capital Markets 外匯策略全球主管 Greg Anderson 說：「新冠病例增加雖然有利美元日圓及瑞郎，但疫苗的正面消息大致抵銷了這層影響。」

只要疫苗得以廣泛分發，帶動全球經濟改善，美元作為安全避風港的魅力將減弱。

然而道明證券認為，市場高估了疫苗分發的時機和範圍，美元短期內仍有上漲空間。

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數周三 (18 日) 紐約尾盤貶值 0.1% 至 92.312，稍早一度曾跌至 92.207，為 11 月 9 日以來最低。

美元指數走勢
美元指數走勢

日圓美元升值 0.3％至 103.865 日圓，收復上周一輝瑞宣布初步疫苗進展至今的大部分失地，這段期間日圓重貶約 2%。

歐元美元變動不大，報 1.1864 美元。歐盟 1.8 兆歐元 (2.14 兆美元) 的一系列振興經濟計畫在周三遭遇波蘭和匈牙利反對。

美元走軟之際，英鎊美元攀升 0.2% 至 1.3279 美元英鎊歐元也上揚。英國太陽報報導，英國談判代表 David Frost 向首相強生表示，有望在下周初與歐盟達成貿易協議，最早「可能是」下周二；歐盟執委會副主席也說，英國和歐盟已來到達成協議的最後時刻。

JFD Group 資深市場分析師 Charalambos Pissouros 說：「在市場恢復風險胃納的前提下，如果傳出更多有關達成協議的樂觀消息，英鎊的表現可能優於美元日圓和瑞郎這些避險貨幣。」

比特幣周三盤中上漲突破 18000 美元，為三年來首見，至紐約尾盤時段報 17,590 美元左右，下跌 0.4%。比特幣有時被視為資金避風港。

截至週四 (19 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

相關新聞