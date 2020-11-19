高盛：ECB可能放寬銀行派息禁令 各家應能縮減與瑞銀的差距

歐洲央行 (ECB) 下個月將重審其銀行派息禁令，高盛分析師認為，ECB 可能會放寬限制「一點點」。

高盛分析師 Jernej Omahen 表示，ECB 可能會稍微調整限制，好讓銀行成功通過歐洲銀行業管理局（European Banking Authority）對 2021 年的壓力測試，這既決定銀行能否支付股息，也決定了支付多少股息。這些壓力測試預計 1 月開始，並於 7 月完成。

該分析師表示，如果維持派息禁令，「我們預期市場會發生嚴重的負面反應。」

「一旦確定決定派息的程序，並確定了可能的受益人，我們預期討論焦點將轉移至股息收益水準多少才適當。例如，以派息率 50% 來說，法巴和 UniCredit 2022 年的收益率各自為 8%。」

高盛對瑞銀的熱情下降，將瑞銀 (UBS-US) 的評級自「買進」降至「中立」。

自 3 月 10 日以來，瑞銀股價已上漲 44％，較歐元區銀行高出 40%。瑞銀也是唯一今年迄今股價上漲的歐洲銀行，且不似歐元區同業，瑞銀迄今不受派息禁令的限制。

資本回報率上升的前景促使分析師調升義大利銀行集團 Intesa Sanpaolo 的評級，自「中立」調高到「買進」。高盛預期，該銀行 2021 年至 2024 年期間將透過派息，返還其 80% 收益。