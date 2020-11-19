【街口投信】新冠疫苗問世在望，精品消費復甦可期

11 月 9 日美國製藥公司 Pfizer 與合作夥伴 BioNTech 共同宣布，其研發的新冠病毒試驗疫苗的有效性高達 90% 以上，遠高出科學家預期的 70-80%；當日股市聞訊大漲，領漲族群以今年因疫情影響受創慘重的航空、郵輪、旅遊業為主，精品股也同步慶祝，Saint Laurent 和 Bottega Veneta 奢侈品品牌的擁有者開雲集團（Kering）表示，集團第三季度銷售額下降 1.2％，遠優於分析師預期下滑 9.1% 的幅度，大幅提振奢侈品行業開始從疫情大流行中復甦的樂觀預期；LVMH 與 Kering 集團股價分別大漲 7.7% 與 6%。

僅隔一周 16 日時，美國另一間製藥公司 Moderna 也宣布，其試驗疫苗有效性高達 94.5%，同時，可以在家用或是醫療用冰箱保存一個月。攝氏零下 20 度則可保存六個月，相對於 Pfizer 冷鏈要求門檻為攝氏零下 70 度，保存與運輸困難度大幅降低。Pfizer 預計最快 11 月底申請緊急使用授權，Moderna 則預計在 12 月時申請。二者預估今年可生產 5000 萬與 2000 萬劑，供 3500 萬人使用，明年則將量產 10 幾億至 20 億劑以上的量，最多超過 10 億人可施打疫苗。另外，美國政府支助的研發疫苗藥廠: AstraZeneca 以及 Johnson & Johnson 都已進入第三期試驗階段，Novavax 則預計 11 月底進行最後階段試驗。

美國政府對施打疫苗的目標上，預計在明年第二季全美民眾都可接種疫苗！街口全球時尚精品基金經理人蕭智偉表示目前疫苗研發的正面訊息，大大提振投資人對消費市場前景的信心，精品消費市場復甦曙光乍現！

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