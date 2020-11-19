客戶甩官司包袱急追單 中化生衝刺消化52噸訂單 明年出貨噸數看增

中化生 (1762-TW) 旗下魚油原料藥 EPA，在客戶與原廠專利官司勝訴後，原料藥已開始恢復出貨，且客戶追貨積極，預計年底需消化掉 52 噸魚油總需求，比原先規劃的 45 噸還多，隨著官司勝訴，中化生看好，明年出貨總噸數將再較今年增加，客戶更已在洽談未來 3 年訂單，將加快擴產腳步因應。

魚油膠囊原開發商 Amarin 旗下產品專利保護期至 2029 年；其他藥廠看準原廠專利將到期，加上市場需求大，紛紛申請魚油學名藥藥證，但卻遭 Amarin 提起專利訴訟，近日法院判決結果出爐，判 Amarin 敗訴，其他藥廠將可在美國銷售魚油學名藥。

美國市場除原廠 Amarin 有在銷售，另有 3 家學名藥廠也積極搶攻市場，其中 2 家就是中化生客戶。中化生表示，主要供應客戶魚油的原料藥，去年約出貨 2 噸，隨著專利訴訟結果明朗，客戶積極追加訂單，預計年底前總計需消化 52 噸訂單，明年出貨噸數也樂觀。

法人估，以目前魚油 1 公斤 250 美元計算，中化生年底前將出貨 52 噸魚油，一年的營收貢獻約 1300 萬美元，約新台幣 3.7 億元。中化生前 10 月營收已達 12.25 億元，年增 22.17 %；前 3 季稅後純益 4.33 億元，年增 441.4%，每股純益 5.59 元。

中化生客戶更看準官司勝訴後的市場潛力，積極擴大下單，已開始洽談未來 3 年訂單，不過中化生產能已近滿載，看好魚油出貨將逐步增加，已投資逾 1 億元擴建新廠，預計明年下半年試產，年產能將攀升至 300 公噸。

其他產品方面，中化生除魚油 EPA 外，還有抗癌原料 EVE 及免疫抑制劑 Tacrolimus，其中，免疫抑制劑 Tacrolimus 去年接獲新客戶，帶動出貨量放大，投資 5 億元興建樹林新廠，預計 2022 年完工，產量有望從 150 公斤擴增至 300 公斤。