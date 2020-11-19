蝦皮支付申請增資4.95億元 經長：適用新法審查有無陸資

新加坡商蝦皮支付獲金管會核准，可在台專營電子支付機構業務，但蝦皮屢傳陸資爭議，對此，經濟部長王美花今 (19) 日表示，蝦皮支付已申請增資 4.95 億元，正由投審會審理，將適用新陸資來台許可辦法。

蝦皮支付是新加坡商 Sea 集團 100% 持有的公司，目前資本額為 500 萬元，由於電子支付機構資本額最低門檻為 5 億元，蝦皮若要正式取得執照，2021 年中前需完成增資 4.95 億元。王美花說，蝦皮已向投審會申請增資，正在受理中。

經濟部 8 月預告「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案，對陸資持股採逐層認定，近期將會公告上路，而「淘寶台灣」因被判定具有陸資背景，日前已宣布停止在台營運。

王美花今天前往立法院經委會備詢，她指出，新的陸資來台許可辦法需要報准，最近就會公布，因為大家覺得過往規定有漏洞、缺失，才會進行修改，因此，針對蝦皮增資案，會用新的機制來審查。

對於陸資爭議，金管會銀行局日前表示，經了解，目前騰訊創辦人馬化騰持有蝦皮支付的持股只有 2% 多，沒有超過大股東持股 10% 的規定。不過，根據修正辦法，陸資若經過第三地投資超過 30% 門檻，也會被認定為違法陸資。