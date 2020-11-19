遠雄新打造飯店品牌花蓮悅樂開幕 搶攻輕奢華青旅市場

繼遠雄悅來大飯店 (2712-TW) 後，遠雄遊憩休閒事業睽違 19 年後再拓全新飯店品牌「悅樂旅店 OLAH Poshtel」，首間據點花蓮悅樂旅店今 (19) 日正式開幕，館內設有 34 間客房和 30 床舖位，平日最低 740 元起，主要瞄準輕奢華青旅市場，力拚成為花蓮最潮旅店。

花蓮悅樂旅店設有 5 種房型，空間約 5.6 坪至 8 坪不等，平日最低 740 元起，其中，青春背包客房採鋪位型式，共有 4、5、6 人不同鋪位組合，除房內規畫個人專屬的密碼置物櫃外，每個床位均設有遮簾、獨立可調式光源，以及多孔 USB 插座，可同時幫手機、筆電和行動電源等不同電子產品充電，滿足現代旅客多樣化 3C 使用需求。

而旅店內規劃有自動入住設備、全館免費 WIFI、藍芽音響、共享廚房、書房、交誼互動大廳、自助洗衣房、空中花園和免費租借單車等特色服務，步行 10 分鐘可抵達東大門夜市等熱門景點。

遠雄遊憩休閒事業副董事長武祥生說明，悅樂旅店融合永續環保的理念、共享空間的彈性和地方民宿的獨特在地體驗，並設計周末開放客廳與社區鄰居分享空間、夜間隨機舉辦不插電表演，甚至籌備一系列「店長帶你玩」活動，全力打造有別於傳統飯店框架的品牌。

為慶祝首間飯店正式開幕，悅樂旅店同步啟動品牌會員計畫，更創台灣飯店先例，推出會員專屬生日禮。