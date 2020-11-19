〈陸股盤後〉與美股不同調 創業板指反彈上漲近1%

美股尾盤急殺，拖累周四 (19 日)A 股三大指數開盤走低，不過隨後有數據顯示，北向資金正大舉敲進半導體類股，拉抬 11 月份表現相對疲弱的創業板指走高，上證與深證也在開盤不久後順利翻紅。

不過市場人氣依舊低迷，投資人積極進場意願不足，導致今日滬深兩市合計成交額跌破人民幣 8000 億元，達人民幣 7743 億元，日減 5%。

盤面上，半導體、白酒、家電、航空、國防、自行車等類股漲幅較高，非鐵金屬、RECP、有機矽等題材類股熄火下挫。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證指數上漲 0.47%，報 3363.09 點；深證成指上漲 0.87%，報 13777.45 點；創業板指上漲 0.93%，報 2645.16 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 4.38 億元，其中滬股通買超人民幣 13.35 億元，深股通賣超人民幣 8.96 億元，值得留意的是北向資金已連續五個交易日賣超深股。

產業消息

RCEP 概念股延續前一天低迷表現，連雲港跌停，渤海輪渡重挫 8.2%、錦州港大跌 5.9%、北部灣港大跌 4.3%。

之前強勢的非鐵金屬出現獲利了結賣壓，河鋼資源、華峰鋁業紛紛跌停，明泰鋁業重挫 8.1%。

中國政府有意刺激汽車業發展，利多消息帶動相關個股走勢，廣東鴻圖、南方軸承、愛柯迪、東安動力、天潤工業均呈現漲停。

法人觀點

中原證券表示，上證持續圍繞在 3350 點附近狹幅波動。未來指數要突破這盤整格局需要強有力的消息面刺激，建議投資人在積極關注政策面變化的同時，留意週期性產業短線補漲的機會。

預計上證短線繼續小幅震盪的機率較高，創業板市場短線仍偏弱勢。投資人短線可買進非鐵金屬，化纖及汽車等周期性產業的投資機會，中線則建議關注低估值績優權值股的投資機會。