接軌金融科技業 聯徵中心擬設第二資料庫 預計明年底上線

開放銀行再進化，金管會今 (19) 日宣布，由聯徵中心規劃建置的第二資料庫，初期規劃先與「信用加值」、「公家機關開放資料」與「聯徵自行測試三大資料」介接，預計 2021 年底開放提供給非金融業者查詢。

目前聯徵中心資料主要提供會員查詢，也就是僅限由金融機構提供資料與查詢，但先前金管會主委黃天牧先前與金融科技業座談時，有業者表達希望能開放提供聯徵中心資料查詢。

但考量個資保護，根據聯徵中心規劃，短期擬先以建立第二資料庫的方式提供業者查詢，換言之，聯徵中心不會釋出民眾的原始信用資料，而是透過「加值」方式提供業者查詢。

金管會官員說明，聯徵中心現有的資料庫採會員制，必須是金融機構才能查詢，基於資安與個資保護等考量，如要開放非會員使用，則需將資料加值，因此才會規畫成立第二資料庫。但官員也強調，即便是加值過後的資料，也要經客戶同意後，才能提供金融科技業者使用。

金管會官員舉例，今年的勞工紓困貸款與中央銀行的規模營業人貸款的信用評分機制，就是透過聯徵中心的 J10(評分報告) 的方式進行，或是透過公務機關的戶政資料，聯徵中心自行開發的測試資料庫等方式提供金融科技業者查詢。