【第一金投信】工具機訂單回溫 機器人正在路上

全球製造業穩步復甦，帶動機器人訂單需求回溫，具指標性的日本 10 月工具機訂單金額達 823 億日圓，連續 5 個月回升。法人指出，自 5 月訂單落底後至今，ROBO 全球機器人指數累計已上漲近 24%，而觀察過去經驗，漲勢至少延續一年以上，顯示未來還有表現空間。

下半年來，全球製造業穩步復甦，美國、歐元區、中國 3 大經濟體最新公布的製造業採購經理人指數，都已進入 50 以上擴張區間，而日本雖然仍在 50 之下，但 10 月進一步上揚到 48.7，高於 9 月的 47.7。製造業活動轉熱，正帶動機器人訂單需求回溫。

以具指標性的日本工具機訂單為例，10 月訂單金額為 823 億日圓，連續兩個月超過 800 億日圓；同時，年減幅度僅 5.9%，為連續第 5 個月收窄，顯示走出本波低潮期。

觀察過去訂單金額谷底經驗，分別發生在 2009 年 1 月、2013 年 1 月與 2016 年 10 月，在落底回升後 3 個月，ROBO 全球機器人指數平均上漲 12%；後 6 個月漲幅擴大到 24%，後 1 年漲幅更達到 50%。

第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金經理人陳世杰指出，自今年 5 月訂單落底後，已將近 6 個月的時間，同期間，ROBO 全球機器人指數累計上漲約 24%，與歷史經驗不謀而合。若未來景氣復甦持續，將為機器人訂單需求加溫，預期本波漲勢可望延續。

陳世杰強調，近兩年，機器人接連受到貿易戰、新冠疫情影響，成長動能放緩，但是新工業製造企業，傾向使用機器人自動化設備的意願高。尤其美國選後，貿易衝突再次升溫的機率降低，機器人產業利空掃除，投資機會與價值將再度顯現。

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