品牌廠拉貨加持 10月外銷訂單連8紅 再創歷年單月新高

經濟部今 (20) 日公布 10 月外銷訂單達 515.9 億美元，月增 3.1%、年增 9.1%，為連 8 紅，並創下歷年單月新高紀錄，經濟部指出，主要因科技類產品接單維持高檔，電子、光學類均呈雙位數成長，而傳統貨品需求及價格也都出現回溫的跡象。

按貨品別觀察，由於國際品牌智慧手機等多項新品陸續上市，組裝代工訂單增加，帶動 10 月資訊通信產品接單暢旺，年增 4.4%，此外，筆電、平板、伺服器、網通產品及顯示卡等需求也相當強勁。

電子產品 10 月外銷訂單年增 17.5%，主因智慧手機、遊戲機等消費性電子新品上市，加上遠距設備需求熱絡，以及新興科技應用需求持續擴展，帶動相關供應鏈接單成長；光學器材年增 16.8%，同樣受遠距商機延續的加持，加上年終旺季備貨，面板供不應求，帶動價格續漲。

至於傳統貨品方面，全球市場需求逐漸回溫，接單普遍好轉，其中基本金屬 10 月接單年增 11.5%、機械年增 13.2%、塑橡膠製品年增 13.1%，均呈雙位數成長；而化學品因國際油價仍低檔盤旋，部分產品價格低於去年同月，加上同業新產能開出，導致 10 月接單年減 9.2%。

值得注意的是，10 月由於高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，致外銷訂單海外生產比回升至 57.4%，較上月提高 3.4 個百分點，累計 1-10 月較去年同期上升 1.1 個百分點。

展望未來，經濟部指出，隨著消費性電子新品陸續推出及規格升級，加上遠距設備需求續延，以及 5G 通訊、高效能運算等新興科技應用持續拓展，均有助於資訊通信、電子產品及光學器材接單續強，不過，國外疫情升溫，加上美中貿易及科技紛爭仍在，後續發展需審慎觀察。

觀察廠商對 11 月接單的看法，經濟部表示，預期接單較 10 月增加的廠商家數占 19.9%，持平者占 57%，而減少者占 23.1%，預期 11 月整體外銷訂單金額將較 10 月增加。