〈東元結盟華新〉華新將取得東元8%持股 寶佳降至24.34%

電機大廠東元 (1504-TW)、電線電纜大廠華新麗華 (1605-TW) 今(20) 日共同宣布，雙方以增資發行新股、股份交換方式進行合作，股份交換後，東元將持有華新 6% 股權，華新則持有東元 8% 股權，而東元大股東寶佳集團的持股，將從 26.46% 降至 24.34%；此次股權交換是以 1 股華新換發 0.83 股東元，換算等於東元折價 27% 讓華新入股。

東元、華新本次將增資 1.71 億股、2.05 億股，股本分別膨脹至 216 億元、340 億元；換股比例為 1 股華新換發 0.83 股東元，以此來算，東元折價 27% 讓華新入股，預計明年 1 月 6 日完成股權交換。

雙方經董事會決議，將進行策略聯盟，透過股份交換深化長期夥伴關係，結合彼此所長，藉以提升雙方競爭力，為共同布局下一代智慧電網、智能製造及新能源產業應用進行策略合作。

東元為全球前五大馬達製造廠商，同時在綠能產業、能源管理及智慧工廠等領域布局；華新長期深耕基礎材料領域，為台灣電線電纜產業領導廠商，近年積極朝向智慧電網、太陽能及風能等產業應用產品發展。