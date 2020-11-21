〈貴金屬盤後〉紓困方案重啟有望 黃金終止3日跌勢 但仍連2週收低

週五 (20 日) 交易，黃金期貨價格 4 個交易日來首見上漲，但本週仍連續 2 週收低，儘管新冠病例上升且社會活動限制越來越嚴格，黃金的購買動力仍大量下降。

黃金多頭認為，疫情的紓困方案新前景可能會為貴金屬買盤提供新的支撐力。

參議院少數黨領袖 Chuck Schumer 週四表示，多數黨領袖 Mitch McConnell 已經同意重啟新一輪新冠紓困方案的談判。美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也表示正與眾議院議長 Nancy Pelosi 聯繫。民主黨和共和黨數月來一直在爭論潛在紓困方案的範圍和規模。

目前尚不清楚這波談判是否會認真開始，但大宗商品投資人可能會覺得，近來的報導給予充分理由購買黃金，因為預期政府將會大筆支出以抵抗疫情對經濟的損害。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，在 Schumer 宣布紓困方案重啟談判後，黃金收復跌幅，接著在 Mnuchin 證實將重新談判財政刺激措施後，黃金大幅上漲。「如果刺激措施的談判持續朝著正確方向推進，那麼黃金應該會再次反彈上漲。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 10.90 美元或約 0.6%，收每盎司 1872.40 美元，終止前 3 日跌勢。

12 月白銀期貨價格上漲 32 美分或 1.3%，收每盎司 24.363 美元。

FactSet 數據顯示，根據交易最活躍的契約價格，黃金本週下滑 0.7%，為連續第二週收低，而白銀本週下跌 1.7%。

近期貴金屬一直面臨阻力，係因新冠疫苗或治療法的正面消息頻傳，削弱了黃金和白銀的避險需。

英國製藥商 AstraZeneca PLC (AZN-US) 表示，根據中期試驗的數據，目前與牛津大學合作開發的實驗性疫苗對老年人顯示出強大免疫反應。

此前輝瑞 (PFE-US) 週三表示，其與 BioNTech SE (BNTX-US) 合作開發的新冠候選疫苗在臨床試驗的最終分析中，有效性達 95%；Moderna (MRNA-US) 週一宣布，候選疫苗目前在最後階段研究上證實降低新冠病毒感染率的有效性達 94.5%。

「因疫苗有進展，將流入避險工具的資金吸了出來，黃金預計大約 2 週的時間經歷這樣的過程。之後就算只有一點點的刺激措施出台，也會成為黃金的上漲催化劑，美國經濟太多處呈現脆弱，這會讓刺激措施一路持續到明年上半年。」Moya 說。

然而，GoldMining Inc., 執行副總裁 Jeff Wright 認為，即使刺激措施的談判沒那麼快重啟，黃金也將會受益。

他認為梅努欽和 McConnell 不太可能與 Pelosi 重啟刺激措施談判，他也不認為民主黨會在 1 月前做出讓步。

市場也很緊張，擔心川普政府可能不會在過渡時期做任何努力，而拜登政府也得在沒人暖場下「於 1 月下旬重新啟動」，「這會增加黃金的避險投資興趣。」

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