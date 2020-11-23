〈台股盤前〉短線慎防技術面修正 台積電是否續拚新天價為指標

台股 11 月以來頻創歷史新高價位，上週最高衝到 13785.92 點，最後收在 13716.44 點，單周大漲 443 點。這波上揚外資是重要推手，11 月以來，外資買超台股近 1468 億元，但外資已經連 2 日略見獲利了結賣壓，短線要慎防技術面乖離過大後的回檔修正壓力，台積電是否續拚新天價為台股強弱指標。

近期美股四大指數維持高檔區震盪，外資持續回補台股，上周外資累計買超 499 億餘元，也是繼 11 月首兩周各買超 527 億餘元、441 億餘元，已連三周加碼台股，11 月來累計買超金額達 1468 億餘元，但近兩日已略見外資出脫持股。

上周 17 日台積電在 ADR 領漲下，帶動現貨股價突破 500 元關卡，最高達 506 元新天價，也推升台股加權指數最高攻到 13785.92 點改寫歷史新高；台積電股價創高後拉回，整周漲幅達 5.63%，超越大盤的單周漲幅 3.34%，市場緊盯台積電本周是否續拚新天價，將牽動台股神經。

今日觀盤重點，特斯拉在 12 月 21 日開盤前，納入美國標普 500 指數，台廠電動車供應鏈，雨露均霑，加上馬斯克的太空事業 SpaceX，在上週發射太空船，打入星鏈供應鏈的關鍵台廠，也蓄勢待發。

美國制裁中芯效應發酵，因應不少中芯客戶訂單轉移，晶圓代工 28 奈米舊製程產能瞬間大爆滿，業界傳出，為了滿足客戶需求，台積電、三星、聯電等指標廠均啟動擴產，並且不約而同瞄準大陸內需市場，著手大陸廠區 28 奈米製程新產能布建。對於相關傳言，台積電發言體系表示，南京廠已如計畫，將 12 吋月產能由 1.5 萬片增至 2 萬片。聯電則說，規劃擴充台南 12 吋廠 Fab 12A 的 28／22 奈米產能，位於大陸的廈門聯芯 28 奈米產能吃緊下，也預計於明年中旬完成擴產。

聯發科 5G 晶片出貨喊衝。業界傳出，在 OPPO、vivo、LG、小米、realme 與中興等主要客戶擴大備貨下，聯發科明年 5G 晶片出貨量有望高達 1.2 億套以上，較今年的逾 4,500 萬套大增近 1.7 倍，甚至上看 1.5 億套，迎接倍數成長爆發期，市占率挑戰站穩三成大關。

展望後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，整體來說，台股在政治不確定性下降、熱錢不停、經濟基本面強勁復甦等三項利多下形成完美多頭，然短期市場仍將高檔震盪，佈局上建議不過度追高，回檔可視為買點。