盤前財經大事搶先讀2020年11月23日

今日操盤前瞻

歐元區 11 月綜合 PMI

台灣 10 月失業率

法說會：聯成、台聚、中信金、矽格

除權息：大拓 - KY

G20 峰會召開聚焦疫情 川普在開幕演講時發推文指控選舉詐欺

沙烏地阿拉伯國王薩勒曼 (Salman King) 週六 (21 日) 在 G20 上致開幕詞，呼籲成員國向國際社會保證，他們正在盡一切可能與新冠肺炎 (COVID-19) 病毒疫情作抗爭，並確保負擔得起和公平地獲得疫苗。閱讀全文...

電動車概念股上週漲勢兇猛只因特斯拉？四大原因說明白

自特斯拉 (TSLA-US) 宣布納入標普 500 指數後，上週上漲近 21%，美國電動車概念股也同步上攻，據巴隆 (Barron's) 專欄統計，15 檔電動車概念股中有 14 檔本週皆收漲，這些概念股市值增加超過 1000 億美元，其中四大原因將說明電動車概念股如何趁勢而起。閱讀全文...

台積電手握五大優勢 三星 2022 年恐仍難以撼動其龍頭地位

三星目標 2022 年以 3 奈米製程超越台積電，不過，台積電 (2330-TW) 現階段仍具備先進製程技術與產能優勢，並以先進封裝穩固金字塔頂端客戶需求，且與客戶沒有競爭關係也是最大優勢之一。閱讀全文...

中國減排及內需政策頻出台 西進水泥廠迎利多

中國訂下碳中和目標，將提升環境監測和執法監管能力，加上推動第十四個五年計畫 (十四五)，水泥廠主管看好，將有助中國水泥市場供給側改革力道，以及支撐市場需求，台泥、亞泥、信大等西進水泥廠業者也可望因此受惠。閱讀全文...

〈台股風向球〉技術面乖離大 修正壓力蠢動

台股上周再度大漲 443 點，續寫歷史新高紀錄，也令萬三關卡成為下檔強力防線，不過，隨著美股回檔震盪，外資也連 2 日略見獲利了結出脫持股，法人提醒，接下來一周將是技術面乖離過大後的回檔壓力，尤其各國疫情恐加劇，只要有任何風吹草動都將引發修正壓力。閱讀全文...

鴻海 Fii 轉型成效逐步顯現 工業互聯網雲端硬體全球市占達 3 成

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii) 董事長李軍旗指出，自推動工業互聯網轉型以來，目前已經走到中級階段，「已經有比較好的效果」，其中，在工業互聯網雲網端業務硬體方面，工業富聯全球市占率已達 3 成。閱讀全文...

〈東元結盟華新〉東元力抗寶佳入主 明年董事改選席次戰提前開打

電機大廠東元 (1504-TW) 投下震撼彈，引進電線電纜大廠華新麗華 (1605-TW)，除拓展新能源商機外，市場普遍認為，目的是為制衡大股東寶佳集團，由於東元明年將進行董事改選，寶佳在東元引進華新後如何接招，另外華新持股是否會再增加，明年董事改選大戰已提前開打。閱讀全文...

電子級玻纖布報價走揚 玻纖產業可望走出 2 年來的谷底

電子級玻纖布報價自 8 月起逐步走高，依布種的不同，7 月低點至今漲幅達 2-4 成不等，主要受惠新冠肺炎疫情後的需求拉升，產業界人士指出，目前市場能見度至少看到明年第一季，有利玻纖產業走出長達 2 年來的景氣谷底區。閱讀全文...