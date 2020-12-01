節慶購物潮、十四五規劃挺 中國消費基金搶手

全球正處低利時代，資金逐「利」而居，審視全球股債市等各類風險性資產，大陸股市具有基本面佳、經濟率先復甦，且人均消費力持續提升，加上外資持股仍低，股市市值 / GDP 不高等多項優勢，可說是兼顧報酬與風險的較佳選擇。

兆豐國際中國內需 A 股基金經理黃家慶指出，美國總統大選雖仍有川普提出驗票等插曲，但預期翻盤機率不高，拜登當選應是大概率事件。預期在大選不確定因素消除後，對於全球股市皆屬壓力釋放，在市場資金氾濫下，股市依舊是投資的重要配置，特別是指數低基期的陸股，投資人不應忽視。

中國 10 月底釋放十四五規劃內容，其中提出國內國際雙循環，以內需為成長基礎，配合擴大貿易，引進外資與增加對外投資等。此外，中國更要發展戰略性新興產業，要加快壯大新一代信息技術、生物製藥、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業，並以互聯網、大數據、人工智能技術，讓各產業深度融合。

黃家慶強調，中國積極發展新興戰略產業，以新能源車產業來說，目前中國佔全球一半的消量，且中長期政策持續鼓勵，預計新能源車的銷量佔比要從目前的 4％，提高到 2025 年的 20％，年複合成長率高達三成以上，可望讓中國得以持續掌有新能源車的全球話語權。

另一方面，中國擁有 14 億人口，消費潛力雄厚，2019 年的消費規模已達 6 兆美元，快速逼近美國的 6.2 兆美元。雖然目前中國的人均 GDP 僅美國 1/6，但近 10 年複合成長率達 10％，遠優於美國的 3％，GDP 成長帶動所得同步提高，可望持續推升消費規模，預期中國未來可望躍居全球最大消費市場。

今年即便受到疫情影響，讓中國前三季消費額年比衰退 7.2％，但同期網路消費卻逆勢成長 15％，多樣化的網路購物型態，及便捷的線上支付，也會讓中國消費線上化趨勢延續。

以經濟成長率來看，IMF(國際貨幣基金組織) 預估，今年中國將是少數主要經濟體中，還能保持正成長的國家，今年預估成長 1.8％，2021 年挑戰 8％以上。總說股市是經濟展示窗，預期在強勁基本面支持下，中國股市前景依然偏多。

由於今年新冠疫情肆虐，多數國家均維持寬鬆貨幣政策，零利率甚至負利率早成普遍現象。反觀中國，以 LPR(貸款市場報價利率) 來看，自 5 月起都未再調整，一年期維持 3.85％、五年期維持 4.65％，顯示中國政府相當審慎。黃家慶強調未來無論市場如何變化，中國可運用的政策空間，遠比其他國家更寬廣。

追求更好的報酬與降低風險暴露，向來是投資最需考慮的兩件事。黃家慶表示，中國股市的基期低，且經濟率先回穩，顯示「報酬」可以期待；而中國貨幣政策審慎，持續控制撒錢速度、規模，代表「風險」得以適度降低；現階段的陸股，應是全球不錯的投資標的。

此外，近年 MSCI、富時、道瓊等指數公司陸續調高 A 股權重，也讓外資不斷增加陸股部位，但外資持股市值比重還不到 5％，相較於目前已經超過 40％的台股，陸股成長空間極大。

再者中國 GDP 總值數倍於台灣、韓國，但在 MSCI 新興市場指數權重內，韓國、台灣均超過 10%，中國僅有 4.1％，明顯低於經濟實力。中國持續放寬外資投資限制，預期未來指數公司仍有調升 A 股權重可能，因此中長期外資持續湧進陸股應可期待。

又從股市市值 / GDP 來看，A 股僅 0.8 倍，低於 S&P 500 的 1.5 倍、台灣的 2 倍，而滬深 300 指數的股價淨值比 2 倍，仍低於 2006 年以來的 2.3 倍均值，都可看出中國股市有被低估的可能，也增添未來上漲的空間。

中國科創板在 2019 年 7 月正式開板，由於市場給予股票較高溢價，因此吸引不少如中芯國際、寒武紀.. 等優質企業掛牌，科創板率先施行註冊制，廣開 IPO 大門，希望打造中國版的那斯達克，期能讓更多新創企業獲得曝光機會，獲得足夠的資金挹注，藉此厚植中國自主可控技術潛力。註冊制在科創板率先落地後，創業板也在今年 8 月開始施行，未來也將擴及其他主板，提高直接金融比重，活絡健全股市的官方政策明確，預期陸股慢牛、長牛行情仍將延續。

今年滬深 300 指數延續 2019 年以來的震盪向上走勢，累計至今 (11/6) 上漲 19.3％。分類指數以主要消費最強漲幅達 51.3％，可選消費次之為 47.7％，接續則是醫藥衛生為 41.1％。但仍有三大分類指數為負報酬，分別為能源 - 17.7％、金融地產 - 2.1％、電信服務 - 0.9％。由以上資料可知，大消費板塊受益於中國龐大的消費潛力，領頭羊地位穩固。不過，隨著景氣穩步復甦，週期性板塊如原物料、工業，以及受到讓利負面因素壓抑的金融板塊，具有低基期或低估值優勢，在陸股多頭行情延續，資金輪動輪漲態勢下，未來行情也不容忽視。

今年中國消費旺季 10 月初由中秋、十一長假開啟，目前仍處雙 11 餘韻，後續則看雙 12、農曆新年購物潮，消費題材可說不餘匱乏。兆豐國際中國內需 A 股基金鎖定大消費板塊，輔以政策趨勢股，低估值的金融股，轉機濃厚的週期股，配合中國在地專業的「中國嘉實基金研究團隊」擔任顧問，相信可在陸股慢牛、長牛行情下，掌握最佳的投資機會。

明年中國股市黃家慶認為指數空間可能不如今年，因此對於類股、個股業績變化的掌握，與盤面資金輪動的敏感度更為重要。投資人如看好陸股未來表現，投資擁有專業團隊，且過去績效穩健的基金，將是追求報酬與降低風險的較佳選擇。

兆豐國際中國內需 A 股基金自 2019 年 8 月 13 日成立以來，秉持審慎選股，波段操作的原則，淨值持續攀高，11 月 10 日已至 15.38 元，排名超前同類平均，可說是投資陸股不錯的商品。

黃家慶強調，中國消耗全球 40% 的原物料，購買了 30% 的汽車、20~30% 的電腦，顯示出中國經濟體的龐大，也讓人不敢忽視雄厚的消費實力，股市長期將反應經濟實力，因此在考量資產配置時，中國應該是不可缺少的一環。現今低利率環境，全球資金氾濫，中國股市基期較低，經濟率先回穩，配合十四五規劃鞏固未來成長，中長期持有陸股基金，應有較高機會成為投資贏家。

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