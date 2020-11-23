彰銀推動永續發展成果優異 榮獲台灣企業永續雙料獎項

彰銀致力履行企業社會責任 (CSR)，推動永續發展成果優異，獲財團法人台灣永續能源研究基金會 (TCSA)2020 年企業永續報告類金融及保險業「金獎」，及英國標準協會 (BSI) 頒發永續韌性「領航獎」。

TCSA 長期以競賽方式帶動臺灣企業全面性關注 CSR 與永續發展議題，連續 13 年舉辦「台灣企業永續獎」評選活動，今年彰銀 CSR 報告書晉級獲得「金獎」，給予彰銀推動永續具體作為及績效高度之肯定。

BSI 對於企業透過多項國際標準累積永續實力，持續創新 ESG 作為，積極培養迎戰多變未來之永續韌性能力，以獨立第三方查核角色，於國際永續標準管理年會中頒發永續韌性 (Resilience) 獎，表揚國內致力達成永續發展目標 (SDGs) 之標竿企業；彰銀因持續以國際標準 (ISO) 精進 CSR 內容，經評等為高度符合 SDGs 之企業，獲頒永續韌性「領航獎」。

彰銀 CSR 報告書之資訊揭露完整、內容經過第三方嚴格標準審查，充分揭露治理、社會、環境等面向永續績效現況，並透過多元之溝通管道，積極回應各利害關係人關切之議題。

在環境面，因應氣候變遷，彰銀除導入多項國際管理系統，持續推動節能減碳，並參照氣候相關財務揭露建議書 (TCFD) 架構，進行氣候變遷風險與機會之鑑別，系統性檢視氣候變遷對營運之影響，以確保面對相關風險時之韌性 (適應力)。

在社會面，彰銀開辦員工持股信託、提高生育津貼等多元福利措施，積極落實員工職場安全及健康管理，獲得衛生福利部「健康促進標章」，通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，致力打造幸福職場；積極辦理各項社會公益活動，採用數位金融支付工具連結社會關懷，攜手多家公益團體共同舉辦「愛在彰銀 e 啟行動」公益活動，持續關懷弱勢族群，落實對社會的愛與責任。

此外，從客戶需求出發，發展金融科技專利，運用大數據與人工智慧，打造更便捷、安全、周延的實體與數位金融服務；並具體行動支持政府紓困政策，協助受疫情影響之客戶解決資金需求，也因辦理紓困相關業務具相當成效，獲得金融監督管理委員會評比為紓困貸款績優銀行。

在治理面，彰銀積極強化董事會職能，設置永續經營委員會，將 CSR 推動工作隸屬層級提升至董事會；高度重視法令遵循，深化公司治理效能；因推展公司治理成效卓著，獲第 6 屆公司治理評鑑名列前 5%，同時於金融保險類產業中，拿下前 4 名出色成績，且連續 5 年入選公司治理 100 指數成分股。

彰銀表示，未來將配合 SDGs 等相關國際重要規範之發展趨勢，將企業永續發展之理念，納入核心業務計畫及營運活動；同時秉持誠信的承諾，落實公司治理、用心關懷客戶、重視員工照護、永續環境保護及參與社會公益，持續精進 ESG 各面向作為，以達「共好社會」的目標。



