〈中信金法說〉頻踩雷害的 海外獲利占比降至不到兩成 創史上新低

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，前 3 季稅後純益為 361.26 億元，年減 5.4%。中信金控財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，今 (2020) 年中信金海外營運影響很大，尤其新加坡和日本東京之星據點因為頻頻踩雷而衰退嚴重，使得海外獲利占比降至不到兩成，遠不如過去三成以上水準，創新低，但是因為疫苗可望讓疫情緩解，加上企業供應鏈移動的趨勢，看好明年海外營運回升。

中信金前 3 季稅前盈餘 439.65 億元，稅後純益為 361.26 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 13.60%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.76%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.80 元。

從各子行來看，中國信託銀行前 3 季合併稅後純益為 214.55 億元，年減 14.9%，台灣人壽前 3 季合併稅後純益為 159.08 億元，年增 14.4%。

值得一提的是，中信金第三季明顯擺脫疫情衝擊與踩雷陰霾，稅後純益為 169.49 億元，較第二季增加 99.32 億元，大幅成長 142%，邱雅玲表示，第二季因為一次性認列新加坡興隆授信案提列呆帳，而第三季不但沒有呆帳提存，且有股利收入、財富管理成長等正面因素，因此獲利回歸穩定。

中信銀前 3 季核心業務成長動能穩健，房貸及信貸帶動放款動能，財富管理、個人金融及彩券手續費收入亦較去 (2019) 年同期成長，效率比持續改善。截至 2020 年 9 月底，中信銀行的合併逾期放款比率為 0.48%，合併呆帳覆蓋率為 293.6%，資本適足率仍維持穩健水準。

邱雅玲還表示，中信銀的房貸政策，六成以上是以自住為主的需求來進行放貸，而房貸的風險控管措施是依據客戶風險高低、擔保品座落地點給予差異化的貸放成數，也會針對風險資產不同來訂定限額，投資跟自住不同的目的也會有差異。

邱雅玲進一步指出，LTV 法上路後，預估市場平均資本適足率可成長 1%，但是因為投資型風險資產係數比率比自住型風險資產細數比率下降較大，而中信銀以房貸以自住為主，因此受惠 LTV 法就會低於市場平均，預估在 LTV 新制後，中信銀的資本適足率可提高 0.9%。

海外營運部分，邱雅玲表示，今年成長的主要為中國據點，除了分行，轉投資的金美信消費金融、中信租賃都表現亮眼，主因是中國境內疫情控制很好。而越南跟印度也因為有把握到台商供應鏈移動的商機，獲利也有所成長。以上三個國家，獲利都有 10% 以上成長，其中規模較小的金美信消費金融、中信租賃，獲利更是倍數成長。

邱雅玲進一步表示，而其他國家，則因為疫情衝擊，每個國家不同程度的封鎖措施，影響業務推廣，使得其他國家據點獲利出現衰退，其中，衰退比較嚴重的是新加坡和日本東京之星，新加坡因為興隆案授信踩雷案，日本則因看好東京奧運，有航空、飯店放款，但隨著奧運延遲，而產生呆帳。

邱雅玲表示，新加坡興隆案、印尼最大手機通訊設備廠 Tiphone Mobile Indonesia PT 聯貸案的備抵呆帳都已經提足，後續沒有比較大的呆帳會產生。

邱雅玲表示，受到海外營運衰退多於成長影響，中信銀海外獲利佔比降至不到兩成，對比過去都有三成以上，創下歷史新低，但邱雅玲強調，中信的海外發展策略不會改變，各地派外人數也維持一樣沒變。

邱雅玲強調，因為疫苗有機會上市，因此對明年海外營運展望抱持審慎樂觀，公司也已加強了貸後控管措施、徵審也趨嚴，期待明年備抵呆帳可以有所改善；加上去全球化趨勢，只要企業供應鏈持續移動，就是金融業的商機，且中信銀相較其他同業海外布局相對完整，掌握陸資移動到東南亞、台商從中國移往美國、東南亞或著回來台灣，這些區域都有中信據點可掌握商機，看好明年海外營運發展。