英國富時100指數期貨生力軍 全年期貨交易可望突破3.2億口締新猷

台灣期貨交易所今 (23) 日舉行英國富時 100 指數期貨上市典禮，期交所董事長吳自心表示，這是繼日本、美國的期貨商品後，首次跨足歐洲市場的商品，英國富時 100 指數期貨上市後，將使台灣期貨市場的產品更加豐富。11 月 18 日台灣期貨交易量已達 3 億口，英國富時 100 指數期貨推出後，為台灣期貨市場再增添生力軍，預估全年有機會突破 3.2 億口創歷史新高。

吳自心表示，臺灣期貨市場自 1998 年推出第一項商品臺股期貨，當年交易量約 20 多萬口，至今年 11 月 18 日夜盤交易時段，交易量再次突破 3 億口，近期交易量突破歷史紀錄的 3.08 億口，近年來臺灣期貨市場呈現多元化面貌，許多期貨商品與國際市場連結，期交所推出英國富時 100 指數期貨，為臺灣期貨市場再增添生力軍。

吳自心表示，英國富時 100 指數成分股由倫敦證券交易所市值前 100 大上市企業組成，最能反映英國整體經濟景氣走勢。英國富時 100 期貨具備三大優勢，包括：交易時段完整涵蓋英美股市開盤時間、小型契約設計，及以新臺幣計價無匯兌風險，方便國人的交易及避險需求。

期交所總經理黃炳鈞表示，英國富時 100 指數期貨推出後，台灣期貨交易量可望增加動能繼續衝高，預估全年有機會突破 3.2 億口創歷史新高；未來期交所將持續推動商品多元及制度革新、擴大市場規模並提升法人參與，打造更優質期貨交易環境，推動臺灣期貨市長穩健成長。