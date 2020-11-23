〈美股盤前要聞〉新冠肺炎疫苗進展佳 美股期貨上揚

英國製藥巨頭阿斯利康 (AstraZeneca) 公布臨床試驗結果稱，與牛津大學合作研發的潛在新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗平均有效性達 70%。隨著新冠肺炎疫苗的研發進一步發展，週一 (23 日) 美股票期貨上漲。

1. 疫苗進展推動股票期貨上漲

投資者樂觀看待新冠肺炎疫苗研發的進展，週一美股期貨上漲，道瓊期貨上漲 0.64%，標普 500 期貨漲 0.57%，斯達克 100 期貨漲 0.35%。

英國製藥巨頭阿斯利康 (AstraZeneca) 週一 (23 日) 公布臨床試驗結果稱，與牛津大學合作研發的潛在新冠病毒疫苗平均有效性達 70%。

同時，美國政府的「神速行動」(Operation Warp Speed) 疫苖計畫首席科學顧問 Moncef Slaoui 博士表示，第一批美國民眾在美國食品藥品監督管理局 (FDA) 批准後 24 小時內即可以獲得新冠疫苗，自 12 月中旬起將啟動美國史上規模最大的預防接種活動。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據，週末期間，美國病例數超過了 1,220 萬例，死亡人數接近 25.7 萬人。

2. 川普政府接近公布 89 家與軍方有關的中國公司名單

一份研擬中的草案顯示，川普政府接近公布 89 家中國航太及其他領域企業與軍方有關係，從而限制他們購買美國一系列產品及技術。

報導稱，如果這份清單公布，美中貿易緊張局勢料將加劇，一些向中國出售民用航空零件的美國企業及其他產業也將遭遇衝擊。

名單主要包括中國商用飛機有限責任公司 (中國商飛)、中國航空工業集團有限公司 (AVIC) 及其 10 家關聯實體。中國商飛正製造小型客機，與波音 (BA-US) 展開競爭。

這份名單包含於一項規則草案之中，這一規則用以確定美國認為是「軍方終端用戶」的中國和俄羅斯公司，如果被認定為這類用戶，則美國供應商必須要獲得許可，才能各類商用產品賣給他們。但依此規則，實際上很難獲得銷售批准。

3. 阿斯利康疫苗平均有效性達 70%

英國製藥巨頭阿斯利康 (AstraZeneca) 週一 (23 日) 公布臨床試驗結果稱，與牛津大學合作研發的潛在新冠病毒疫苗平均有效性達 70%，儘管數據樂觀，仍未能達到同業的疫苗水準。

根據第三階段臨床試驗的中期分析指出，阿斯利康採用兩種不同給藥方案，第一種方案為在受試者接受一半劑量疫苗的至少一個月後，再給予其完整一劑量，另一種方案為相隔至少一個月間，給予受試者完整兩劑量疫苗，前者試驗有效性高達 90%，後者僅 62%，綜合分析後發現，兩種給藥方案的疫苗平均有效性為 70%。

與競爭對手輝瑞 (Pfizer)、BioNTech，以及 Moderna 先前公布數據相比，阿斯利康稍嫌落後，前兩者疫苗有效性高達 95%，Moderna 也達到至少 94%。

牛津疫苗試驗首席研究員 Andrew Pollard 發布聲明表示：「最新結果顯示，我們擁有一種可以挽救許多生命的有效疫苗，令人興奮的事，其中一種給藥方案有效性約 90%，若採用該方案，將有更多人能進行疫苗接種。」

4. 電動車概念股本週漲勢兇猛只因特斯拉

自特斯拉 (TSLA-US) 宣布納入標普 500 指數後，本週上漲近 21%，美國電動車概念股也同步上攻，據巴隆 (Barron's) 專欄統計，15 檔電動車概念股中有 14 檔本週皆收漲，這些概念股市值增加超過 1000 億美元。特斯拉美股盤前上漲 1.63%。

特斯拉本週上漲 21%，創 8 月 21 日以來最佳表現，市值上升至 4700 億美元，成為本週那斯達克 100 指數表現最佳的股票。

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 認為，特斯拉有望在 2023 年底前，實現 100 萬輛汽車的交付目標，這意味著其股價有望進一步強勁增長。特斯拉今年的交付目標是 50 萬輛。 Daniel Ives 維持特斯拉中性評級，不過將目標價從 500 美元上調至 560 美元。

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 表示，特斯拉的前景應該受到重視，電動車的趨勢逐漸成為主流對於其他電動車類股來說無疑是個積極的信號，相關概念股有望雨露均霑。

5. 大摩分析師：年底前美股將見 10% 修正

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美股策略分析師 Michael Wilson 在發布的最新報告中，看好明年美股牛市，但與此同時，他也警告，美股在今年年底前可能出現 10% 左右的調整。

在最新的「Sunday Start」報告中，Wilson 的看法可解釋為「短空長多」。他將標普 500 指數 2021 年底目標價，由 3350 點調升到了 3900 點，但與此同時，他預測年底前將見到 10% 的股市下修。

Wilson 表示，基於市場將意識到「壞消息」，即病例數和死亡人數的增加，但疫苗的利多無法在短期內見效，將帶來股市的打擊。但當股市修正情況出現，Fed 將召開 12 月會議，促發進一步寬鬆的政策，讓市場情緒回穩。