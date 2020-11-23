盛達再生能源業務迎收割 明年營運續成長

網通及電源廠盛達 (3027-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長陳忠廷表示，今年通訊產品受惠疫情帶動遠距商機需求，營運表現轉佳，明年儲能、綠能相關應用迎來收割期，將帶動營運優於今年。

陳忠廷表示，在政府積極推動綠能下，將積極爭取台電儲能與輔助服務新商機，國外則與國際大廠接洽 OEM 訂單，明年綠能及儲能產品營收可望較今年成長 20-30%，佔整體營收比重可望逾 20%，會是營運成長的主要動能。

而目前盛達儲能產品的研發團隊與生產基設在宜蘭廠蘇澳，預估 2020 年 12 月廠房建置完成，明年 1 月開始運轉產出，規劃建立 2-3 條電池櫃 (Stack/230KWH) 生產線，包含電池模組 (Module) 製造及整個電池櫃的組裝及測試，初期月平均產能約 50 個 Stack，預估明年第二季月產能將達 300 個 Stack。

至於網通設備以及電源供應器方面，陳忠廷表示，今年在疫情下，二大產品線雙雙受惠、成長強勁，雖然目前還要觀察明年疫情所帶來的需求，但目前在 5G LTE 終端設備已經小量出貨，預期明年可望持續增長；電源供應器也持續開拓工控、車用與醫療等利基市場。