【富蘭克林】投資AI新科技升級，掌握趨勢宜趁早

富蘭克林華美 AI 新科技基金 11/23 登場，掌握科技三大投資主題

富蘭克林華美投信推出「富蘭克林華美 AI 新科技基金」，並於 11 月 23 日起開始募集，該基金投資方向將瞄準三大科技投資趨勢，主題包括: 衛星物聯網、智慧城市與精準醫療等相關產業，期望利用科技與生技醫療雙投資研究團隊共同操作，帶領投資趨勢與投資方向。

富蘭克林華美 AI 新科技基金為全球科技股票型新基金，該新基金投資範圍涵蓋三大趨勢包括: 衛星物聯網、智慧城市與精準醫療產業。富蘭克林華美 AI 新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，該基金成立後，除了上述三大趨勢外，投資主題將涵蓋如: 自動車、衛星、AR&VR、體感以及智慧醫療等五大新興產業。

黃壬信進一步分析，5G 驅動 AI 新科技產業升級，投資涵蓋範圍甚廣，包括自動車、衛星、AR&VR、體感以及智慧醫療，而此五大項產業複合年平均成長率自 2019 年起至 2028 年，預估每年各產業約有 19% 至 63% 不等的高成長率，可見涵蓋商機無限。(註 1)

富蘭克林華美投信表示，投資人常常聽到 5G 相關議題，但何謂 5G，簡單解釋，1G 是過去僅可使用文字通訊 B.B. call 時代，2G 是使用語音通話時代，3G 時代即為手機與字簡訊並存，4G 頻寬與速度增加，就是目前智慧型手機可以通話、傳簡訊圖文與影音的年代；未來的 5G 頻寬更升級後，無論傳輸速度、容量與周邊自動車、智慧家電軟體應用結合更緊密。

黃壬信認為，富蘭克林華美投信 AI 新科技基金可視為全球科技股票型基金之進化版，與一般全球科技基金不同處在於: 其一、富蘭克林華美投信結合 AI 人工智慧與生技醫療雙團隊，共同研究與操作；其二、並非如市場上其他科技基金產品，不僅只聚焦科技產業中單一主題或單一產業之股票基金，而是透過投資三大主題趨勢產業，彈性持有成熟與新興市場的科技先驅者，協助掌握全球 AI 新科技 2.0 版之發展趨勢。

該新基金將於 11 月 23 日起募集，成立後預計投資於三大科技趨勢產業有: 衛星物聯網、精準醫療與智慧城市等三大領域，更透過全球科技股票分散布局成熟市場、新興市場配置比重，彈性且靈活操作，可面對市場波動，進可攻、退可守，期望協助投資人於未來數十年間，能長期掌握全球 AI 新科技產業持續發展的無限商機。

註 1: 資料來源：Markets and Markets™, AUTOMOTIVE V2X MARKET；marketwatch.com, Aug. 21, Market Study Report Apr, 2020；Research and Markets, Jul. 22, 2020；Global Market Insight, Apr 2020；舉例僅供參考，預測之複合年均成長率不代表本基金之績效表現；以上提及之個股或產業僅為舉例用，非為個股或產業之推介，亦非本基金當然持股 。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取，或至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）及經理公司網站（www.FTFT.com.tw）查詢。

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