協助客戶健康促進 南山人壽攜手北醫大合辦健康服務認證課程

從客戶角度出發，南山人壽致力推動保險從事後理賠走向事前預防的健康促進觀念，除了持續創新設計多種外溢保單，鼓勵客戶更健康享保單獎勵，亦陸續提供保戶更好的健康促進服務，南山人壽宣佈領先業界與臺北醫學大學合作開辦健康服務認證課程，透過提升業務員的健康專業知識，提供客戶全方位的醫療防護網。

為了協助客戶做好自主健康管理，南山人壽從內至外擴大服務能量，對內舉辦失智認證課程及相關健康講座，強化業務人員知識力，對外則透過商品與服務的創新，滿足客戶各健康歷程的不同需求。此外，南山人壽也領先業界與臺北醫學大學合作開辦健康服務認證課程，透過提升業務員的健康專業知識，提供客戶全方位的醫療防護網，協助客戶擁有更健康的人生，可以放心追求人生的夢想。

南山人壽專注培養更多專業的業務員，業界首創保險公司與醫學大學合開健康服務認證課程，從關心重視客戶健康為核心，並以分享客戶健康新知、預防勝於治療等健康樂活觀念設計為目標。一系列專業課程輔以出席及隨堂測驗作為驗證指標，符合一定門檻才能取得認證資格，以確保取得認證的業務員都能提供高專業的服務，協助客戶健康促進。此次課程取得認證率高達全體參訓者的八成，每張結訓證書除了有正式證號，還有北醫大林建煌校長的簽名，取得證書的業務員都直呼難得。

南山人壽指出，這是第一次與醫學大學合作開辦健康服務認證課程，北醫大教授把參加課程的業務員當成醫學院新生來授課，課程特別邀請知名專業講師群擔任授課講師，例如：北醫推廣進修處處長韓柏檉教授、護理學院副院長林秋芬教授、醫科學院黃旭山教授、萬芳醫院健檢中心醫師群以及中醫師彭溫雅、資深營養師雷小玲。

課程為期四個月，以重疾食安、醫療保健、健檢長照及免疫防癌四大架構為主，課程設計包括營養食安、長照資源與國際趨勢、健康促進與關係動力學、高端醫療趨勢、中西醫整合保健及健康檢查指標判讀全解析等豐富實用內容，全方位幫助業務員提升健康專業知識，成為最佳健康照護推動大使，並和客戶一起美麗又健康。

以其中的「長照資源與應用」課程為例，林秋芬也指出，台灣在 2018 年已跨越老年人口占總人口比率達 14％的高齡社會門檻。過去高齡化政策多聚焦於醫療與社會福利領域，而新世代的銀髮族除了生理保健需求，應注重如何經營有品質的生活，因此更應透過運動、健康促進等，來讓自己獲得更良好的晚年生活。

有業務員上課後，主動提供客戶如何正確運動、正確飲食等小撇步，協助客戶做好自主健康管理；也有人上了營養食安新思維的課程，開始注意自己每一餐的內容，不要過量也注意飲食均衡，還因此瘦了 5 公斤，她笑著說「真是意外的收穫」。

南山人壽表示，今年提倡的主軸是樂活健康，建立事前預防重於事後理賠的觀念，希望轉換過去業務員以保單銷售、理賠為主的習慣，提升至健康促進過程中如何協助客戶預防疾病發生，讓身心過得更健康。透過健康服務認證課程，分享從防疫服務、健康樂活到重疾及長照關懷等實用的健康資訊，讓客戶感受到南山人壽真正關心客戶的健康，協助客戶做好自主健康管理，最後達到健康促進的目標。

高齡社會來臨，健康促進服務產業成為外界關注的新興領域，南山人壽關心保戶，致力從保戶的需求出發，持續開發人生健康歷程不同階段合適的商品服務，擴大合作觸角，透過異業結盟提供保戶健康促進服務，協助客戶往更健康的方向走，陪伴保戶一起顧健康，例如南山人壽去年與 Garmin(台灣國際航電股份有限公司)、法國再保險集團 SCOR Global Life 跨界攜手合作推出 BAM 活力洋溢 App 及相關活動，邀請民眾下載使用，藉助五項指標了解生理年齡的變化，助民眾健康減齡。

透過與台北醫學大學合作健康服務認證課程，並持續推出更多與異業結合的健康促進服務，南山人壽希望拉近與客戶的距離，成為客戶健康促進的最佳夥伴。

