〈工研院技術論壇〉沈榮津：面對產業變局 將著重四大面向布局

工研院今 (24) 日舉行 2030 技術策略與藍圖論壇，行政院副院長沈榮津表示，面對未來十年產業變局、市場變化，政府將著重四大面向布局，包含半導體製造中心、高科技製造中心、綠能發展中心、車輛電動化，持續推動台灣 AI、5G、下世代半導體發展。

沈榮津表示，過去整府、產業在規畫願景時，多半集中各自領域，較少有跨領域應用討論，面對未來十年技術發展、應用，加上新冠疫情挑戰，促使政府、產業思考數位轉型、應對策略，而台灣也因為防疫措施得宜，第 3 季 GDP 仍達 3.3%。

展望未來，沈榮津指出，政府將持續推動先進半導體製程製造中心，看好未來 2 奈米以下先進製程投資都達上兆元，將協助廠商解決土地、水、電、人才問題，力拚將高階半導體製程基地留在台灣，另外，台灣也啟動 A + 計畫，加上國際大廠爭相來台設立研發中心，台灣可望成為高科技製造中心。

沈榮津進一步表示，面對能源轉型議題，台灣要做綠能發展中心，政府持續推動綠能政策，協助廠商超前部署滿足企業綠電需求，最後則是車輛電動化，將協助企業升級轉型，面對環境挑戰。

工研院院長劉文雄則指出，未來十年新興科技將帶來產業新機會，因此必須及早洞悉趨勢，迎接後疫時代新常態，工研院也提出以智慧生活、健康樂活、永續環境等三大應用領域，做為 2030 技術策略與藍圖，期待攜手產官學研力量，搶先布局未來產業競爭力。

工研院預估，2030 年台灣數位經濟比重將達到 GDP 的 60%。