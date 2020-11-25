〈房產〉老辦都更加上企業小幅縮編 Q3北市辦公室租賃去化續見負成長

台北市老辦都更或危老重建暫停對外出租，加上企業小幅縮編等因素，讓租賃需求萎縮，2020 年第三季台北市辦公室淨去化仍出現負值。目前僅科技媒體業仍持續有小幅擴張需求，第三季整體空置率小幅上升至 7.1%，較上季略增 0.9%。商仲業者預估，全年台北市辦公室淨去化恐為負值，但租金仍會持續上揚。

商仲業者認為，在 2023 年以前，台北市辦公室新增供給相當有限。高力國際資深執行董事楊慧明建議，未來 3 年內有租賃需求的企業可採取彈性租賃策略，尤其租期、區位、類型可傾向多元化，像是彈性辦公室，藉由開放式的靈活空間運用，提高使用坪效。如果 3 年後有租賃需求的企業，則建議需要新大樓完工 1-2 年前便及早談好預租條件。

高力國際指出，第三季內部重新調整辦公室資料庫，將台北市辦公大樓分類為頂級、A 級與 B 級等三類，調整後北市辦公室總體量為 98.8 萬坪，總承租面積為 91.8 萬坪。由於部分 B 級大樓走都更或危老而暫停大樓招租，以及仍有企業進行小幅縮編，第三季的單季淨去化量為負 8750 坪；本季整體空置率小幅上升至 7.1%，較上季略增 0.9%。

高力國際董事總經理劉學龍表示，由於台灣經濟受到 COVID-19 疫情衝擊相對較小，多數企業仍能維持正常營運，企業員工回歸工作崗位的比例在亞太區中也最高。而這樣有韌性的經濟表現及企業營運相對穩定為租金成長的主要動能，因此，第三季租金持續上漲；預期至 2020 年底租金仍呈上揚走勢，年增幅可達 2%。

對比亞太區主要其他城市第三季表現，如香港、新加坡、東京、北京、上海、廣州、深圳、首爾、雪梨、墨爾本等主要城市，因為疫情反覆且採取不同程度的封鎖管制措施，影響企業及經濟運作。北京、上海、廣州及東京等地第三季的需求雖已轉正，但在供給不斷釋出下，租金仍持續下跌 2%-3%；香港、新加坡、雪梨及墨爾本第三季淨去化量持續為負值，租金下滑幅度約 2%-5%；首爾則是去化量及租金都小幅上漲。