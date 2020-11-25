道瓊百年來首度突破3萬點 華爾街看好科技股加入上漲行列

疫情拖累道瓊指數在年初跌落 2 萬點，但短短八個月過後，如今的道瓊指數已經漲破 3 萬點，改寫百年來紀錄。分析師說，突破這個整數心理關卡後，將吸引更多原本在場邊觀望的投資人加入，不只繼續押注從美國經濟復甦中受益的景氣循環股，科技股和成長股也將重回上漲行列。

在疫苗研發捷報、美國政權展開交接、以及投資人押注美國經濟復甦三大利多帶動下，道瓊指數周二 (24 日) 收在 30046 點，標普 500、羅素 2000 也雙雙改寫歷史新高。

美股今年大半時候的反彈，都靠從居家辦公潮流受益的科技股帶動，擁有百年歷史的道瓊指數雖然也有蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Salesforce(WORK-US) 等科技股，但仍有不少成分股屬於「舊經濟」，如工業、石油、傳統銀行、消費者用品，這番漲勢格外引人注目。周二漲勢最強的個股包括雪佛龍 (CVX-US)、摩根大通(JPM-US) 和高盛(GS-US)。

道瓊指數最早在 2017 年 2 月站上 2 萬點大關，2019 年初 Fed 宣布暫緩升息腳步後指數攀高，直到今年初世界衛生組織 (WHO) 宣布新冠肺炎為全球緊急公衛事件，指數一路暴跌、摜破 2 萬點，之後拜 Fed 緊急降息和大舉挹注金融市場之賜而彈升。

道瓊工業指數兩年來走勢。

從 3 月 23 日觸及低點至今，道瓊累計上漲 61%，今年來共上漲 5.3%。

花旗個人財富管理投資策略部門主管 Shawn Snyder 說，景氣循環股在道瓊和羅素占有較高比重，兩個指數雙雙創新高，顯示投資人對接下下來到 2021 年年中的經濟復甦信心滿滿。

T3 Live.com 合夥人 Scott Redler 說：「每一次股市達到一個重大里程碑，人們都會自問為何自己沒有參與其中。這次感覺起來不是那種達到就要賣出的里程碑。」

Redler 說，更多年輕人加入投資行列，是令人振奮的跡象，他預期股市會進一步上漲，但由於已經從低點快速反彈，股市將先盤整，從 3 萬點上攻 4 萬點的時間，會比 2 萬到 3 萬久。

最近科技股漲勢不如經濟重啟概念股，11 月至今，能源股大漲 37%，金融股揚升 19.4%，工業股漲了 18%，科技股只漲 9.4%。

但策略師看好科技股仍會受到青睞。瑞信集團美股策略師 Jonathan Golub 說，投資人仍將對能源、工業、原物料股感興趣，但到了明年，科技股和成長股將反彈，因為大部分獲利仍源自於這些產業。

Golub 看好明年有兩個類股表現將格外突出：金融和醫療。這兩個類股過去六個月並未享受到漲勢，相較其他股票價格合理。