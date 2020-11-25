小坪數廚房電器成居家防火潛藏危機 不到四成投保住宅火險

根據日前台北市消防局所發布的資料，今 (2020) 年 7 月至 9 月的火災統計案件中發現因電陶爐、電烤箱使用不當所引發的火災案件，分居前 2 名，小坪數廚房電器儼然成為居家防火的潛藏危機，不過卻僅有不到 4 成的民眾會投保住宅火險，旺旺友聯產險建議，民眾日常即要注重風險轉嫁，應規劃投保住宅火險，一旦發生發生火災意外，會大大減輕損失及負擔，讓居住更安心有保障。

防火安全意識除了建立正確使用的知識與習慣外，提升預防的意識也是相當重要的一環，根據內政部統計資料，2019 年全台共發生超過 2 萬多起的火災事故，總計財產損失高達 14 億元。但是民眾投保住宅火險的積極性並不高，僅有不到 4 成的民眾會投保住宅火險，且其中大多數人係因為銀行抵押關係才購買。

旺旺友聯產險表示，民眾應規劃投保住宅火險，屋齡較高的房子更須投保火險，住戶若有投保住宅火險可向所投保的產險公司進行理賠申請。一般住宅火災保險承保標的包括：建築物、建築物內動產、為清除受損保險標的物殘餘物所生之必要費用及臨時住宿費用。

受損戶應於消防單位開放災害現場後與投保保險公司聯繫，由理賠人員會同保戶進入保險標的處所清點、確認損失。旺旺友聯產險提醒，理賠人員未查勘現場前，不可隨意丟棄或修復受損項目，以免損失項目或受損程度無法鑑別。若狀況許可，建議可先行拍照佐證，後續再提供保險公司參考。

旺旺友聯產險進一步表示，投保住宅火險還有一個好處就是若房子因火災受損，在修復期時，保戶必須暫時居住旅社或是租賃房屋，所支出的合理臨時住宿費用，每日最高金額可得到 5000 元，最高 20 萬及生活不便補助金每日 3000 元，最高補償 30 日，可以讓保戶減少多筆額外負擔，保戶可提供旅館發票或租賃契約書申請理賠。

另外，因為自身房屋延燒到第三人財物時而受追償時，保險公司亦會協助保戶補償第三人的財物及人身損失。

台灣房屋投保住宅火險多數因為貸款關係，但是屋主於貸款清償後即向保險公司解約，但一般房屋因電線電氣等耗損因素，使用超過 20 年以上的房屋都屬於火災高風險的族群，建議屋主投保住宅火險減輕自身損失，旺旺友聯亦建議可加強住宅的全方位保障，可投保住家綜合險對自身財物、第三人責任賠償等獲得更完善的保障。