〈劉揚偉開講〉RCEP不影響集團全球佈局計畫 威州廠可望搶食美國白牌市場

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，不會因為 RCEP 簽署，影響鴻海的全球佈局計畫；在美國威州方面，也將持續尋找如伺服器、開放式無線電接取網路 (O-RAN) 等適合在地市場的產品。

劉揚偉表示，過去就有提過，整個產業鏈趨勢都會區域化，而 RCEP 就是區域化的一種協定，其實都是在計劃之中，集團的全球佈局也不會因為 RCEP 簽署，就有衝突、影響。

鴻海創辦人郭台銘從美國回台，外界好奇是否有交流威州廠區相關佈局與進展，劉揚偉表示，創辦人卸下董事長一職之後，就沒有參與威州佈局了，還是由鴻海主導，但因為郭台銘在美國有很好的關係，所以也會關心進展。

劉揚偉重申，威州還是以商業考量為主，絕對不會政治因素而改變，產品線一定是要合乎當地市場的需求，如伺服器、網通電信、甚至是開放式架構的白牌設備，都有在佈局，也會在法說對外報告。

劉揚偉認為，5G 將帶動許多新機會，除了有車聯網、企業專網衍伸的智慧場域等新應用外，5G 也有很多新基礎設施需求，過往鴻海主要幫三大電信設備商代工，但在開放式網路架構的趨勢下，看到很多新機會，再以不跟客戶競爭的前提下，去做相關規劃。

而目前鴻海在 5G 開放架構產品包含集中單元 (O-CU)、分布單元(O-DU)、開放無線單元(O-RU)，以及 5G 邊緣運算(MEC) 等，而除了產品線佈局外，鴻海也參與 3GPP 制定 5G 標準、與遠傳結盟，以及透過鴻海研究院，發展 5G 適用的軟體、晶片以及演算法，四面向策略拓展 5G 市場。