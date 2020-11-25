水情持續吃緊 嘉南地區明年一期稻作停灌

旱災中央災害應變中心今 (25) 日召開第三次工作會報，由於嘉南地區近期仍無明顯降雨，加上根據中央氣象局預估明年 2-4 月反聖嬰現象持續，因此，即日起將延長水情黃燈地區夜間減壓供水時段，並要求科學園區及產業園區節水量提升至 7%，也決議嘉南地區明年一期稻作停灌。

經濟部長王美花表示，11 月中旬雖有東北季風、颱風外圍環流水氣影響，但降雨集中北部、東北部，對西半部水庫集水區無明顯降雨挹注，考量氣象預測、反聖嬰現象，加上至枯水期結束仍有半年，將擴大節水力道，維持桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義及台南等水情燈號黃燈地區。

王美花進一步表示，水情燈號黃燈地區即日起也將擴大實施自來水減壓時段，從夜間 10 點至隔日上午 6 點 (原為夜間 11 點至隔日上午 5 點)，同時也將要求科學園區、產業園區自主節水由 5% 再提升至 7%。

另一方面，王美花表示，評估目前曾文、烏山頭水庫蓄水量僅 1.7 億噸，蓄水率約 3 成，無法供應農業所需約 2.3 億噸用水，為避免後續供灌水量不足、考量公共用水需求，因此決定嘉南地區明年一期稻作停灌，將給予停灌範圍內農民及相關產業補助，其餘地區則將滾動式檢討。