撐不住了 菲律賓航空傳出尋求聲請債務重整

疫情今年重創航空業者，連菲律賓億萬富豪 Lucio Tan 旗下的菲律賓航空也撐不住，傳出正在尋求債務重整計畫並尋求法院保護，希望能度過此次全球性的疫情難關。

亞洲最早的航空公司菲律賓航空發布聲明，目前正在擬定全面恢復營運和債務重整計畫，希望能度過此次難關，聲明中未提供該計畫的細節，但表示將會逐步增加航班。

今年的疫情摧毀了全球旅行業，迫使航空公司暫停航班、解僱僱員並尋求政府和投資者的財政幫助。IATA 預估今年全球航空需求年減 66%，航空業者損失金額合計 1185 億美元，大幅超越六月時所預估的 843 億美元。

維珍澳洲航空和拉美第二大航空公司阿維安卡相繼在今年四月和五月聲請破產保護，維珍澳洲航空並以 35 億澳元售予貝恩資本，馬來西亞航空也在上月聯繫債權人、飛機租賃機構等，展開緊急債務重組計畫。

《日經亞洲》報導指出，菲律賓航空已準備為其債務重整尋求法院保護，且希望歸還其 20 架租賃飛機，透過破產保護融資籌集 5.05 億美元。

菲律賓財政部長 Carlos Dominguez 證實，菲律賓空已告知債務重整計畫，但未詳細說明需要任何政府的援助。

菲律賓航空 10 月宣布裁員 2700 人，約占員工總數的 35%，並說明此次裁員和壓縮開支是公司大規模重組及復甦計劃的一部分，目的是在疫情大流行背景下，重建菲航國內和國際業務。

菲航母公司 PAL Holdings Inc. 第三季淨虧損 79.2 億披索 (約 1.645 億美元)，累計前九個月虧損達 288.5 億披索。周三 PAL 股價下跌 4.3%，跌幅超過菲股的 1.5%。