〈威鋒電子上櫃〉台積電產能支援 明年營收成長上看3成

威盛 (2388-TW) 旗下威鋒電子 (6756-TE) 董事長陳文琦今 (25) 日指出，USB Type C 需求持續擴大，威鋒將隨著市場成長，台積電 (2330-TW) 也給予產能支援，看好明年營收與市場成長相當，預計今年底前掛牌上市，法人估，威鋒明年營收年增 20-30%。

威盛目前持股威鋒電子約 66.33%，威鋒今年前三季營收 14.22 億元，年增 23.85%，稅後純益 2.35 億元，接近去年全年，每股稅後純益 3.91 元。

威鋒副總陳鴻文引用 IHS 報告指出，2019-2024 年 Type C 接口整體出貨量年複合成長率將達 30% 以上，而威鋒去年、今年營收年增幅也差不多落在該區間，看好明年營收也有相當增幅。

對於現今晶圓廠的產能吃緊，陳鴻文認為，董事長與台積電一線主管關係密切，台積電也可給予公司產能支援，並承諾明年給的產能將比今年多。

威鋒目前也積極開發 USB 4.0 產品，預計將採用台積電 28 奈米製程，應用在 8K 解析螢幕傳輸上，目前已進入設計定案 (Tape out) 階段，最快明年下半年開始量產挹注營收。