〈貴金屬盤後〉感恩節前奮力拉回 黃金暫停2日跌勢 本週仍走低

過去數日因新冠疫苗積極消息而造成黃金連日大跌，週三 (25 日) 交易，黃金期貨試圖自連日跌勢中拉回，最終微幅收高。

高盛大宗商品分析師 Mikhail Sprogis 和 Jeffrey Currie 表示，金價下跌的主因來自週期性的輪轉、股市受偏愛，以及通膨沒有實質性變動。

「過去 2 日黃金價格已大幅修正，現在交易價格接近每盎司 1800 美元，儘管 5 年期和 10 年期實際利率實際上走低，且美元走疲，但黃金仍下行到此水準。」

「我們認為，這是由於股票的親週期性輪轉以及通膨預期持平不上漲所致，這些是在春末至夏季時推升黃金的因素。」

「因此，強勁的輪轉而無通膨挫傷了黃金。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 90 美分或不到 0.1%，收每盎司 1805.50 美元。

根據道瓊市場數據，週二黃金大跌 1.8%，觸及 7 月以來最低水準。

12 月白銀期貨價格上漲 6.2 美分或 0.3%，收每盎司 23.362 美元。

FactSet 數據顯示，本週迄今黃金下跌 3.3%、白銀下跌超過 4%。

阿斯利康週一公布研究二 / 三期臨床試驗結果，與牛津大學合作研發「牛津疫苗」AZD1222 整體有效性大約是 70.4%，其中低劑量疫苗有效性高達 90%。此前，輝瑞及 BioNTech 以及製藥商 Moderna 都發布了類似的樂觀疫苗新聞。

XM 高階分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，美元連續數日走疲且公債走勢溫和，黃金卻仍然下跌，這對黃金近期走勢來看不是好兆頭。

「在大宗商品領域，昨日即使美元普遍走貶，黃金價格卻依然大跌，這對黃金來說是不祥的兆頭，因為市場猜測疫苗暗示著實際利率將要走高，所以黃金已經不受偏愛。」

ICE 美元指數下降 0.3% 至 91.953，接近約 3 年低點，本週迄今跌幅約 0.2%。美元走疲通常會提高美元計價的大宗商品對投資人的吸引力。

與此同時，10 年期公債殖利率本週相當穩定，約在 0.88%。若公債殖利率上漲，會削弱不孳息的黃金需求。

過去數月，由於投資者對疫情的擔憂而奔向避險資產，推升黃金價格，但近期各種新冠疫苗的積極進展提振市場信心，暫時掩蓋了對病例不斷激增的擔憂情緒。

在黃金收盤後半小時，Fed 週三公布最近期會議記錄後，但大宗商品市場電子盤交易未見實質性變化。

該會議記錄表明，「多數」Fed 官員希望就持續實施的 1200 億美元購債計劃給予投資人更明確的指導，但有鑑於經濟前景的不確定性，「少數」與會者不願在短期內做出改變。

除了 Fed 會議記錄，其他經濟報告也因週四感恩節和黑色星期五休市而提前發布，包括失業救濟金請領報告和通膨報告。

11 月 21 日止的一週，初次請領失業救濟金人數經季調後增加 3 萬人，達 77.8 萬人，連續第二週人數增加且達到 5 週高點。

與此同時，商務部報告 10 月通膨走疲，讓 Fed 距離 2% 通膨目標更遙遠。Fed 愛好的通膨指標 PCE 年率 10 月份自前月的 1.5% 下降至 1.4%。

其他金屬商品交易

貴金屬對上述經濟數據的反應不大。