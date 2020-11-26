〈房產〉政府關切房市恐過熱 北台Q4推案量提早入冬

據市調機構統計，今年 1-9 月北台灣新建案推案量為 9453.6 億元，換算為推案月均量約 1050 億元，推案動能強勁，今年 10 月以來，推案月均量僅剩 934 億元，案量明顯萎縮。住展研發長何世昌表示， 10 月起政府官員頻頻釋放可能打房的訊號，房產業者為了迴避風頭，紛紛放慢推案腳步，造成傳統推案旺季卻旺季不旺。

第四季是傳統推案旺季，月均量往往會比前三季高出 1-2 成，但今年因受到打房說的影響，10 月、11 月推案月均量只剩 934 億元，不僅比前三季月均量減少近 11％，更比原先預期的 1200 億元月均量大減約 22%。

何世昌分析，業者放緩推案腳步的關鍵，與政府態度有關，因為政府不希望業者炒作哄抬、和預售屋未取得建照就銷售，除了放話打房之外，還啟動預售屋聯合稽查。而業者不想與政府作對、更不希望政府真的出手打房，於是便避其鋒芒，傳統推案旺季因此泡湯。

依統計，北北桃竹等地，只有桃園市還能維持正常的推案節奏，10 月以來推案月均量仍超過 300 億元，較前三季月均量多出約 35％。至於基隆雖同樣成長，但因今年來推案量始終偏低，數據意義並不大。

在台北市的部份，由於北市地政局對於新建案稽查較為頻繁，再加上外界對北市房市關注度較高，因此業者相對比較謹慎，10、11 月月均量降至 184 億元，較前三季月均量減少約 32.6％。新北市前三季推案月均量約 433 億元，10 月與 11 月月均量約 401 億元，減幅約 7.5％。

新竹地區則是推案量衰退幅度最大的地方，前三季推案月均量近 96 億元，但 10 月與 11 月推案月均量驟降至 22.7 億元，衰退幅度高達 7 成多。新竹推案量大幅下滑的關鍵，在於竹縣消保官宣布全面禁止紅單，並約談出現排隊買房相關的房地產業者，不僅使業者態度由高調轉低調，也延後建案公開時間，推案量因而急劇下滑。

何世昌認為，由於業者多半預期房價短期內不會下跌，建案晚一點推出也不會損及利潤，所以順水推舟放慢推案進度合情合理。但預期在風頭過後，延推的建案終究還是得推出；如政府沒有新動作的話，最快在 12 月推案進度就會恢復正常，推案量會明顯放大。