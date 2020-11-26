〈每日外資外匯觀點〉風險偏好人氣正旺 周期性貨幣輾壓美元

新冠疫苗研發進展的好消息、市場對美國新政府將提供財政刺激的預期，引領資金從美元轉向風險較高的資產，周三公布的美國初請失業金數據表現遜於預期，更讓美元備受打擊，周四亞洲盤交易時間美元指數進一步跌破 92，來到 91.9236 附近，金價略有反彈。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Forexlive 分析師 Adam Button 認為，聯準會會議紀要中有太多關於調整量化寬鬆政策的討論，從討論的次數來看，這就像是一個信號，這些指引的變化可能會在 12 月到來，並將在未來的會議上促成更多的行動。

分析師認為，美元的跌勢可能還會持續，因為疫苗的推出，以及拜登將選擇前美國聯準會主席耶倫擔任下屆財政部長，為投資者減輕了兩大不確定因素。在美國總統特朗普領導的政府開始與拜登的過渡班子合作之後，風險偏好也有所改善。

荷蘭國際集團指出，風險偏好的改善及明年疫情後經濟復的樂觀前景驅使資金自美元進一步流向周期性貨幣，尤其在道瓊指數首次觸及 30000 點的良性風險環境下，使得美元指數持續走低。

IG Securities 資深外匯策略師 Junichi Ishikawa 也認為，趨勢轉向有利於風險資產，收益率上升雖可能為美元提供暫時支撐，但即將上任的財政部長葉倫將與聯準會合作，支持經濟發展，預期美國利率將在很長一段時間內維持低水平。

美股飆至歷史新高，降低了美元作為避險貨幣的吸引力。與全球大宗商品交易連動的風險人氣指數澳元和紐元分別升至兩個月和兩年來高點；在風險偏好升高上，價格波動劇烈的比特幣也飆升至接近歷史新高。

豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，由於美國感恩節假期即將來臨，風險資產暫時修正，美元溫和反彈不足為奇，因為趕在長假前不少風險資產部位被結清，但無助於改變市場對美元的看跌心理。