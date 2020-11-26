美國迪士尼擴大解雇 規模增至3.2萬人

美國娛樂業巨擘華特迪士尼 (DIS-US) 於當地時間 25 日宣布，該公司在 2021 年上半年將以主題樂園的員工為主，來實施 3.2 萬人的解雇。這個數字也較 9 月時宣布的 2.8 萬人規模進一步擴大。

華特迪士尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由於新冠肺炎 (COVID-19) 的大流行，遊客在行動方面受到限制，這也導致迪士尼樂園的營運陷入困境。

目前美國佛羅里達州的迪士尼樂園雖然重啟營運，但是為了徹底實施社交距離，也要求遊客們必須戴上口罩並施行多項必要的防疫措施。

近來由於疫情升溫，法國巴黎的迪士尼樂園在 10 月下旬再度被迫關閉。而中國上海、香港，以及日本東京的迪士尼主題樂園則仍然維持營運當中。

在今年 11 月初，美國加州迪士尼樂園 (Disneyland Park) 與迪士尼加州冒險樂園 (Disney's California Adventure Park)，還有該州其他主要的主題樂園，都因為加州當局的疫情相關指引而尚未重啟營運。

不過迪士尼在加州市區的購物中心已於 7 月重啟營運，迪士尼加州冒險樂園在博偉街 (Buena Vista Street) 的部分區域也於上週四 (11 月 19 日) 重新開放。