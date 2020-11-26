歐洲央行利率決議前 德國公債實質利率陷入螺旋式下跌

德國經通膨調整後的債券殖利率 (即實質殖利率) 在今年 11 月跌到低點後，市場罕見出現既對經濟復甦抱持樂觀，又對貨幣寬鬆政策提高預期，使得德債實質殖利率在短暫反彈後仍陷入螺旋式下跌。

德國商業銀行固定利率策略主管 Christoph Rieger 表示，新冠疫苗取得進展帶動對經濟反彈的樂觀前景，可能會刺激消費價格上漲，並進一步侵蝕實際殖利率。

Rieger 並預期歐洲央行將維持低利率，並在 12 月宣布進一步的寬鬆政策，此舉將壓低債務利率，以幫助歐洲正在進行的大規模財政支出。

10 年期德債實質利率還有走跌空間。(來源：Bloomberg)

歐洲主要國家擴大藉由發債創新高來因應新冠疫情造成的經濟損失，此外，歐盟已開始聯合發行債券，此創舉用以支持該地區較弱的經濟體。

Rieger 並預期在在 12 月歐洲央行利率決議前，德債殖利率還會進一步走低。在央行希望限制名義殖利率下，疫苗研發進展雖使得象徵「通膨預期」的平衡通膨率 (Break-even Rate) 提高，但極低的實質殖利率是承受如此龐大債務積累的先決條件，一旦實質殖利率明顯上升，勢必無法承受。

德國的 10 年期平衡通膨率本月上升 15 個基點，來 0.85%，有望創下 2019 年 7 月以來的最大單月漲幅。同期的名義債券殖利率為 - 0.57%，則低於歐洲央行的存款利率，接近兩週低點。