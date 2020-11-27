【袁志峰專欄】期指結算後，大市有調整壓力

今天推介 - 波司登 (3998), 上日收市 $3.21

1) 股市前景

恒指昨日以最高位收市，連升 5 日，創 9 個月收市新高，今月以來累漲 11.2%，是 2015 年 4 月 (大時代) 後最大單月升幅，9 天相對強弱指數升至 79，呈技術超買，大市成交額跌至一個月新低，沽空比率達偏高的 15.4%，較一年平均值高 1.4 個標準差，恒指期貨明日結算後，估計大市有技術性調整壓力。

今天推介是波司登 (3998) — 中國第一羽絨品牌，過去 3 個財年，收入及盈利復式增長率分別達 21% 和 45%。昨日公布亮麗的中期業績，截至今年 9 月 30 日止 6 個月，收入及盈利達人民幣 46.6 億元及 4.86 億元，分別按年增長 5.1% 及 41.8%，毛利率由 43.5% 升至 47.8%。11 月中，公司公佈了雙十一銷售數據：集團羽絨服業務線上零售金額同比上漲 35% 以上，主品牌波司登線上零售金額同比錄得約 25% 以上的升幅，反映下半財年收入增長也不俗。筆者 11 月 16 日股價在 3.07 元曾建議買入，現價對應歷史市盈率 26 倍，股息率 2.8 厘，估值仍然吸引。維持買入建議，目標價由 3.5 元上調至 3.8 元，止損價 3.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開高走，以全日最高位收市，連升 5 日，收報 26819 點，升 149 點或 0.6%。成交額按日跌 36% 至 1136 億元，是過去一個月最低，11 月以來日均成交額 1584 億元。港股通南向資金淨買入 14 億元，11 月以來累積淨買入增至 600 億元。

藍籌股 19 升 28 跌 3 持平。中石化 (386)、中國人壽 (2628) 及騰訊 (700) 分別升逾 4%、2% 及 2%，是升幅最大藍籌。大型金融股包括友邦保險 (1299)、中國平安 (2318)、工行 (1398) 及建行 (939) 均漲逾 1%。九龍倉置業 (1997)、恒隆地產 (101) 及萬洲國際 (288) 跌逾 2%，是表現最差藍籌。中銀香港 (2388) 跌 2%。

恒生科技指數升 1.7%，成份股 23 升 7 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 升 5%，網易 (9999) 跌逾 3%，是表現最差成份股。季度業績理想的阿里健康 (241) 漲逾 7%，是表現最好成份股。眾安在線 (6060) 及聯想 (992) 升逾 3%。

華虹半導體 (1347)、微盟 (2013) 及貓眼娛樂 (1896) 漲逾 2%。

板塊方面，石油，內銀、內險、有色金屬及黄金股跑赢大市。紫金磺業 (2889) 升 5%。中國鋁業 (2600)、江西銅業 (358) 及重慶鋼鐵 (1053) 升 3%-6%。中國太保 (2601)、中國財險 (2328) 及新華保險 (1336) 升 3%-5%。本地銀行及地產、汽車、太陽能及濠賭股下跌。保利協鑫能源 (3800) 跌 4%。

周四上証指數小幅低開，全日窄幅震盪，收報 3369.73 點，升 0.2%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交減至約 7300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1300 億元。滬深股通北向資金轉為淨買入 60 億元，11 月以來累積淨買入 505 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行在第三季中國貨幣政策執行報告中稱，下一階段，將完善貨幣供應調控機制，根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策操作的力度、節奏和重點，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞「大水漫灌」，不讓市場的錢溢出來。(信報)

4) 個股訊息

波司登 (3998) 公布，截至今年 9 月底止，中期盈利 4.86 億元 (人民幣．下同)，按年上升 41.8%，派中期息 3.5 港仙。期內，收入 46.6 億元，按年增加 5.1%。(信報)

東風集團 (489) 公布，與國家電網簽訂深化戰略合作協議及 7 個合作子協議，以推動新能源汽車與能源互聯網融合發展。(信報)

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