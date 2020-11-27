【聯邦投信】中國經濟回神、人民幣正向展望，亞債布局正夯！

疫苗好消息仍持續公布之中，有效疫苗的誕生可望加速全球經濟復甦！聯邦投信指出，由於當前疫苗尚未正式推出，現階段惟有亞洲市場逆流而上，預估中國經濟增速仍將持續領先於全球多數國家，而人民幣在過去一段時間持續升值，正是反應市場對於中國經濟正向解讀，投資人可以好好把握亞債的投資契機，創造穩健收益機會。

經濟穩步復甦，亞債成為投資大熱門！

聯邦双囍新興亞洲債券基金經理人余政民指出，未來將進入拜登時代，中美關係穩定性將提升、貿易往來也趨於正向發展、政治關係良性循環。值得注意的是，中國經濟成長速度也已超過西方國家，今年第 3 季 GDP 年增 4.9% 顯現中國經濟再度升溫，加上中國新一輪的五年規劃即將在 2021 年上路，中國人行提出推動人民幣國際化，將營造人民幣自由使用的互利環境，而市場對於中國經濟強勁復甦的預期，將創造人民幣利多的條件，未來幾年人民幣升值趨勢可期。

中國成全球最大貿易主

而就全球總經面來看，余政民發現亞洲復甦步伐遙遙領先其他地區，尤其是中國已跳脫「救經濟 (Save the Economy)」思維往下一個年度計劃走。例如，11/15 包括中國、日本和南韓在內的亞太國家，簽署了世界上最大的自由貿易協定《區域全面經濟伙伴關係 (RCEP)》，涵蓋了世界近三分之一的人口和國內生產毛額，而 RCEP 將成為由中國主導的全球最大自貿區，就協議內容而言，在零關稅的情況之下，未來進口成本下降，各國將往中國輸送技術及資源，中國也將從外銷轉往內需，可預見未來十年之內，亞太地區樞紐將以中國為核心！

整體來看，余政民認為，目前亞債因具備品質穩健、收益率高及與全球主要股市連動度低等三大優勢，將成為後疫情時代下穩健投資組合的指標資產。主因在於亞洲國家和企業體質較其他歐美各國穩健，政治與經濟風險較低，投資人可享有債券收益及貨幣成長機會，長線投資價值浮現，後續表現備受期待。

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